사진=텐아시아DB

배우 남주혁이 페이블컴퍼니와 전속 계약을 체결했다. 남주혁은 지난 12월 기존 소속사 매니지먼트 숲과 전속 계약이 만료된 바 있다.2일 페이블컴퍼니는 남주혁과의 전속 계약이라는 반가운 소식을 전했다. 페이블컴퍼니는 “남주혁은 다채로운 장르를 폭넓게 소화하며 연기 스펙트럼을 확장해온 배우다. 한 이미지에 머무르지 않고 끊임없이 변주를 시도해 자신만의 커리어를 단단히 쌓아온 남주혁과 함께 하게 되어 기쁜 마음이다”라며 “남주혁이 앞으로 보여줄 새로운 얼굴과 도전을 응원하며, 배우로서 가장 남주혁다운 길을 걸어갈 수 있도록 옆에서 든든한 동반자가 되고자 한다”고 밝혔다.이로써 남주혁은 최우식, 전소니, 박연우, 홍민기 등 배우들이 소속된 페이블컴퍼니와 한 식구가 됐다.남주혁은 2014년 드라마 ‘잉여공주’를 통해 배우로 데뷔한 뒤, 훈훈한 비주얼과 청춘을 떠올리게 하는 풋풋하고 싱그러운 매력으로 시청자들의 이목을 사로잡으며 배우로서의 입지를 구축했다. 이어 ‘후아유-학교 2015’로 첫 주연을 맡으며 대중적 인지도를 빠르게 확장했으며, 해당 작품으로 남자 인기상과 신인상을 수상한 것은 물론, 첫 영화인 ‘안시성’을 통해서도 다수의 신인상을 거머쥐며 데뷔 초반부터 뚜렷한 존재감을 각인시켰다.이후 드라마 ‘치즈인더트랩’, ‘달의 연인-보보경심 려’, ‘역도요정 김복주’, ‘하백의 신부’, ‘보건교사 안은영’, ‘스타트업’과 영화 ‘리멤버’, ‘조제’ 등 굵직한 작품들에서 다양한 장르를 넘나드는 활약으로 필모그래피를 탄탄히 쌓아왔다. 특히 ‘눈이 부시게’에서는 서정적인 감정 연기로 시청자들의 깊은 공감을 이끌어냈다. ‘스물다섯 스물하나’에서는 남주혁 특유의 청춘 아이콘 이미지로 큰 사랑을 받았다. 이어 입대 후 공개된 디즈니+ ‘비질란테‘에서는 보다 거칠고 어두운 감정선과 강도 높은 액션 연기까지 소화해 내며 청춘의 얼굴에서 묵직한 서사를 품은 인물까지, 작품마다 새로운 결을 덧입히며 연기 지평을 꾸준히 넓혀왔다.남주혁은 지난 12월을 끝으로 공효진, 전도연, 공유, 수지 등이 소속된 매니지먼트 숲과의 전속 계약이 종료됐다. 2024년 9월 군 복무를 마친 남주혁은 전역 후 복귀작으로 넷플릭스 시리즈 ‘동궁’을 선보일 예정이다. ‘동궁’은 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁 분)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서 분)이 왕(조승우 분)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기를 그린다. 남주혁을 비롯해 노윤서, 조승우가 주연을 맡았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr