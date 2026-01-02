송은이/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=KBS '옥탑방의 문제아들'

KBS2 '옥탑방의 문제아들'이 새해를 맞아 건강을 정보를 전했다.지난 1일 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들 시즌2'(이하 '옥문아') 296회는 윤방부, 이시형 교수가 초대돼, 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재와 함께 기상천외한 문제들을 두고 도파민 터지는 퀴즈 전쟁을 펼쳤다. '옥문아'는 새해 첫날 방송에서 전국 시청률 4.1%를 기록했다.'의학계의 거장' 이시형 교수와 윤방부 교수는 고령에도 세월을 잊은 듯 정정함을 과시했다. 84세인 윤 교수는 "저는 운동중독 수준이다. 빠른 걸음으로 7km를 1시간 3분 만에 완주할 정도다. 평소에 헬스장 기구 6개를 한 세트 당 40번, 4세트씩 진행한다"라며 김종국 못지않은 운동 마니아 면모를 뽐냈다. 김종국이 "다들 이렇게 운동하셔야 된다"라며 공감하자, 이 교수는 "윤 교수는 예외다. 이 양반을 무조건 따라 하면 큰일 난다. 계단 오르기 같이 생활 자체의 운동화가 중요하다"라고 해 웃음을 자아냈다.이날 '옥문아'에서는 '1일 1식 창시자가 말하는 젊음의 신호', '스웨덴이 세계 최초로 정신건강을 위해 도입한 것', '송희구 작가가 성공한 파이어족이 될 수 있었던 습관' 등 인간의 생애 전반에 대한 흥미로운 문제들이 출제돼 재미를 더했다. 이와 관련해 두 교수가 건강한 식습관에 대해 이야기해 이목을 집중시켰다. 이 교수는 "하루 한 끼는 추천하고 싶지 않다. 규칙적인 하루 세 끼가 건강한 뇌를 만드는 습관"이라며 식사의 중요성을 강조했다. 또 이 교수가 "천천히 잘 씹어 먹는 게 중요하다. 그래야 목 뒷부분의 세로토닌이 자극돼 식욕 조절에 도움이 된다"라고 설명하자, 윤 교수는 "음식에 있어서도 너무 강박을 가질 필요가 없다. 베타카로틴 섭취를 위해 당근만 먹을 필요도 없고, 햄버거가 무조건 건강에 안 좋은 것도 아니다. 저도 햄버거를 자주 먹는다. 자신의 생활에 맞는 음식을 찾는 게 중요하다"라고 덧붙였다.이들은 '100세 시대'에 접어든 만큼 치매에 대해 업데이트된 정보를 전했다. 이 교수가 "치매는 보통 유전 영향이 큰데, 한국 사람들에게서 높게 나타난다"라며 치매의 유전 영향에 대해 이야기하자, 송은이가 "제가 치매 유전자를 가지고 있다. 검진을 통해서 알게 됐다"라고 고백해 모두를 놀라게 했다. 이에 윤 교수가 "유전자를 보유한 모든 이가 치매에 걸리는 것은 아니다. 예방법은 없지만, 최근에는 인지 기능 개선을 위한 주사 치료법도 나왔다"라고 설명했고, 송은이는 "그렇다. 이런 유전자는 스스로가 인지하고 있다는 사실이 중요한 것 같다"라고 밝혀 윤 교수의 공감을 이끌어 냈다.이때 김종국이 의학계 거장들이 인정한 세로토닌 부자에 등극해 흥미를 높였다. 최근 국내 중증 우울증 환자 수가 백만 명 이상이라고 밝힌 이 교수는 "한국인들은 급한 성격의 민족 기질 탓에 세로토닌이 부족하다. 이를 높이기 위해서는 햇볕 쬐기, 꾸준한 운동, 스킨십, 온건한 마음 갖기가 중요하다"라고 강조했다. 이에 김종국이 "나는 다 많이 한다"라며 으쓱해하자 양세찬은 "은이 누나는 어떡하냐"라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.한국 사회의 심각한 문제인 '고독'에 대한 경각심을 일깨우기도 했다. 이 교수는 "한국은 고독을 좌시하는 경향이 있다. 장수시대가 올수록 싱글족 맞춤형 대책이 필요하다"라고 주장하며 "무엇보다 고독을 승화하는 개인적인 노력도 필요하다. 가장 추천하는 방법은 두뇌를 많이 사용하는 것이다. 그래야 인생을 즐겁고 신나게 살 수 있다"라고 힘주어 말했다. 이때 윤 교수는 "또 사람을 많이 만나는 것도 좋지만, 자신이 소속된 곳을 비난하는 사람은 꼭 피해라. 대신 조용히 자신을 도와주는 사람을 가까이하는 게 좋다"라고 귀띔해 옥탑방 멤버들의 공감하게 했다.끝으로 두 교수는 인생 선배로서 삶을 잘 살아가는 법에 대해 진심 어린 조언을 전했다. 이 교수는 "노동청 통계에 따르면 퇴직 평균 나이가 49.1세다. 돈을 벌기 시작하는 게 30대인데, 고작 20년 일하는 거다. 나이가 들수록 지출이 많기 때문에 인생 전반부는 치열하게 살고, 후반부는 열심히 즐기는 삶을 살아라"라며 현실적인 인생 전략을 공유했다. 윤 교수는 "인생을 소홀히 대하면 안 된다. 여러분은 감동으로 태어났다. 자신의 철학에 따라 그럭저럭 잘 사는 인생을 살아주길 바란다"라고 덧붙이며 진한 여운을 더했다.'옥탑방의 문제아들'은 매주 목요일 오후 8시 30분 KBS 2TV에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr