'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 22기 상철이 이혼 당시 겪었던 아픔을 털어놨다.지난 1일 SBS Plus. ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 골싱 민박의 첫 데이트가 펼쳐졌다.이날 '자기소개 타임' 후 모인 솔로남들은 단체로 용담에 대한 관심을 고백했다. 미스터 킴은 용담-국화에 대한 관심을 고백하는 한편 "꽂히는 남자에게 직진한다"는 두 사람의 이상형 설명에 "공략법이 파괴되는 느낌"이라고 호소했다. 22기 상철은 백합-용담을 호감녀로 꼽았고, 26기 경수는 튤립-국화-백합-용담을 두고 "매력이 있더라"며 고민에 빠졌다.22기 영수는 "튤립, 국화, 백합이었는데 백합이 빠지고 용담이 들어왔다"고 나이 차이가 10세 안팎이었으면 좋겠다는 백합을 배제했다고 털어놨다. 28기 영수는 "이야기를 나누고 싶다"라며 열린 마음을 보였다. 모두가 용담을 마음에 둔 상황 속, 미스터 킴은 "용담 대전이네~"라면서 의지를 다졌다. 28기 영수-26기 경수는 이혼의 아픔과 아이에 대한 애정을 고백하며 눈물을 쏟은 튤립의 마음에 크게 공감했다.튤립은 '자기소개 타임' 이후에도 좀처럼 마음을 추스르지 못했다. "아이를 놔두고 나온 게 처음이다. 준비가 아직 안 된 거 같아"라고 오열하던 튤립은 결국 "차에 잠깐만 갔다 오겠다"며 마음을 진정시키기 위해 방 밖으로 나왔다. 튤립은 "잠깐만 혼자 갔다 오겠다"고 제작진에게도 혼자만의 시간을 요청한 뒤 혼자서 조용히 마음을 달랬다. 이후 튤립은 "아이도 놔두고 와서 남자를 만나겠다고"라고 자책하면서 "아이가 평범하게 누릴 수 있는 것들을 누리지 못하게 해준 거 같다는 생각이 늘 마음속에 있고, 혼자 키우는 게 힘들었다"고 눈물을 쏟은 이유를 솔직히 밝혔다.국화는 '골드'인 장미에게 "미혼이신데 돌싱도 괜찮으시냐?"고 물었다. 장미는 "오히려 지금 나이에는 다녀온 분이 오히려 더 정상적일 수도 있겠다"며 "20년 뒤면 환갑이다. 자꾸 조급해진다"고 답했다. 백합은 "저는 사랑에 '올인'하는 스타일"이라며 '자기소개 타임' 당시 모두의 프로필을 메모하고 경청하던 22기 상철에 대한 관심을 높였지만, 국화는 자신에게만 질문을 하지 않은 22기 상철을 언급하며 "저한테 관심이 아예 없다는 게 느껴져서 서운했다"고 토로했다.'골싱 민박'의 첫 데이트는 여성들이 신청하고 솔로남들이 결정하는 방식으로 진행됐다. 튤립은 "나랑 데이트 갈래요? 안 갈래요?"라며 수줍게 등장했고, 28기 영수와 22기 영수가 일어나 '2:1 데이트'가 성사됐다. 0표에서 2표가 된 튤립은 "웬일? 어머나? 오늘 와서 제일 좋았다"라며 미소를 감추지 못했다. 다음으로 국화는 미스터 킴과 1:1 데이트가 성사됐다. 미스터 킴은 그토록 원하던 1:1 데이트에 "아싸!"라고 기뻐했고, 옷을 얇게 입어 추워하는 국화에게 자신의 외투까지 벗어주는 매너를 보였다.그러나 국화는 자신 대신 튤립을 선택하는 22기 영수를 자꾸만 돌아보며 신경을 썼고, 22기 영수 역시 "'다대일 데이트'에 약한데 차라리 국화 님과 데이트할걸"이라고 자신의 지난 선택을 후회했다. 백합은 26기 경수의 선택으로 1:1 데이트가 성사됐고, 용담은 22기 상철과 데이트를 나가게 됐다. 장미는 이미 솔로남들이 모두 떠나버린 텅 빈 거실에 또다시 좌절했고 "아무도 없으니 허탈하다"며 2연속 0표의 아픔을 곱씹었다.용담은 22기 상철과의 데이트 메뉴인 양식에 만족해 "지금 진심으로 좋다"며 연신 기뻐했다. 22기 상철은 그런 용담의 매력에 "너무 귀여운 것 같다"며 관심도를 높였다. 이어 상철은 "마음에 드는 분이 세 분이라고 했지 않냐?"고 운을 뗐는데, 용담은 "(22기 상철 님도) 들어가 있다"고 답했다. 빠른 답에 당황한 22기 상철은 웃었고, 곧장 "저도"라고 화답했다. 두 사람은 보수적인 성향에 '집돌이 집순이' 성향까지 일치하며 공통점을 확인했으며, 이혼 사유도 솔직하게 공유했다.특히 22기 상철은 "이혼 소송을 진행하며 탈모까지 겪었다. 이혼 사유가 TV에 나올만한 이야기다"라며 당시의 스트레스를 고백했고 "사람 말을 곧이곧대로 믿는 편이다. 사주에도 여자 보는 눈이 없다고 나온다"며 한숨을 쉬었다. 용담은 "내가 이혼했지만 그 사람도 누구에게는 좋은 사람이었을 수도 있다"고 위로했다. 데이트 후 상철은 제작진과의 인터뷰에서 비슷한 성향이 플러스 요인이라고 밝인 반면 용담은 "티키타카는 잘 됐지만 이성적인 텐션은 없었던 거 같다"며 26기 경수도 알아보겠다고 털어놨다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr