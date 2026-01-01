사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 29기 영철이 순자와 대화 나누는 장면이 공개됐다.SBS PLUS '나는솔로' 남규홍 PD가 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 29기 영철 훈장님에게 조언하는 순자'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 순자는 영철을 불러냈다. 순자는 영철에게 "지금 제가 처음 데이트 신청한거냐"고 물었다. 영철은 둘째날까지 여성들과 많은 대화는 못 나눴다고 했다. 영철은 "어린 날에 실수했다는 생각을 많이 한다"고 하면서 겉모습으로 섣불리 판단한 지난 날을 반성한다고 했다.이어 영철은 "누구한테 다가가야 되는지에 대한 고민을 많이 했다"며 "사실은 똑같은 실수를 안 하고 싶어서 나온거잖냐 나는 누가 나한테 말 걸길래 되게 설레더라"고 했다. 순자는 "알아가 보고 싶은 사람이 몇명이냐면 전 2명이다"고 했다. 그러자 영철은 "전 처음에는 아예 없었다"며 "무례하다고 생각했고 겉보기로 결정을 하면 실수했던 걸 알 기에 안 하고 싶었다"고 했다.순자는 "그럼 약간 여자 볼 때 뭘 보시냐"고 물었다. 이에 영철은 "태도를 많이 본다"며 "타인을 어떻게 대하는지 많이 본다"고 했다. 그러더니 "내가 근데 지드래곤이라고 이야기해서 미안한데 난 삐딱하다"고 했다. 아울러 영철은 "보통 연인 제외하고 다른 사람한테 잘해주는 거에 대해서 많은 이야기가 있잖냐"고 하면서 자신의 애인 다른 남자에게 깻잎 떼줘도 된다고 했다.영철은 "예를 들면 깻잎을 떼주냐 마냐로 싸울 게 아니라 '젓가락질 덜 배웠냐 못 배웠으면 알려주겠다'고 하겠다"며 "나의 여자친구 포함 서로가 기분 나쁘지 않게 해결할 수 있는 방법이지 않을까 싶다"고 했다. 순자는 "여사친 많냐"고 했고 영철은 "많았는데 고등학교 때 운동하는 친구들이 정말 순수하다"며 "친구들은 저 보다 먼저 결혼했다"고 했다.한편 영철은 여성 출연자들의 샤넬 백에 대해 언급해 화제를 모은 바 있다. 영철은 "얼마인지는 모르겠는데 가방이 800만 원 정도 하나 300만 원 월급 받는 사람은 두 달 월급이다"며 "겉치레가 중요하다고 생각을 안 한다"고 소신을 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr