올해 출연작만 5개라더니…'40대 차은우' 김지훈 "손에 꼽을 만큼 힘들어" [SBS연기대상]

사진='2025 SBS 연기대상' 캡처.

배우 김요한, 김지훈이 미니시리즈 휴먼·판타지 부문 우수상을 받았다.31일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연기대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽, 배우 채원빈, 허남준이 MC를 맡았다.'트라이: 우리는 기적이 된다' 김요한은 "우당탕탕했던 럭비부, 잘 봐준 감독님 감사하다. 연습 기간부터 1년 가까이 준비하고 촬영했는데, 행복했던 순간만 있었다. 그런 현장을 만들어 준 윤계상 선배님 감사하다"고 말했다. 이어 "촬영 기간 내내 행복했다. 앞으로 더 열심히 연기하는 김요한 되겠다"고 덧붙였다.'귀궁' 김지훈은 "제 이름을 못 들어서 서운할 뻔 했는데, 주셔서 감사하다"며 "배우에게 있어서 필모그래피에 자신있게 추가하고 싶은 작품을 만나는 게 쉽지 않은데, 어려운 역 맡겨주셔서 정말 힘들었다. 그만큼 자부할 만한 캐릭터를 만들어낼 수 있었다"고 말했다.이어 "제가 내년이면 데뷔 25년이다. 필모그래피에 손에 꼽을 만큼 힘든 작품이어서 감회가 새롭다. 아들을 위해 기도해주는 엄마, 아빠, 가족들 항상 감사하고 사랑한다"고 덧붙였다한편, '40대 차은우'라는 별명이 붙은 김지훈은 올해 '귀궁', '버터플라이', '다 이루어질지니', '얄미운 사랑', '친애하는 X'에 출연했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr