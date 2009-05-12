사진='KBS 연기대상' 캡처

'독수리 5형제를 부탁해!' 팀이 '2025 KBS 연기대상'에서 신인상, 작가상, 조연상, 베스트 커플상, 우수상, 대상을 받으며 무려 6관왕에 올랐다. KBS는 올 한 해 다수의 드라마를 선보였음에도 줄줄이 낮은 시청률을 기록하며 흥행 줄초상 사태를 맞았고, 이 같은 부진은 시상식에서도 한 작품에 상이 집중되는 씁쓸한 풍경을 낳았다.31일 서울 영등포구 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연기대상'(이하 'KBS 연기대상') 시상식이 열렸다. 방송인 장성규, 배우 남지현, 문상민이 진행을 맡았다.대상 트로피는 '독수리 5형제를 부탁해!'의 안재욱과 엄지원이 공동 수상했다. 무대에 오른 안재욱은 "대상은 저와 인연이 없는 상이라고 생각해 왔는데 이런 날이 오다니 믿기지 않는다. 그동안 스스로를 돌아보며 부족한 점을 채우기 위해 고민해 왔고, 지난해 이순재 선생님의 수상 소감을 들으며 제 그릇이 너무 작았다는 생각이 들었다"라며 말문을 열었다.이어 "아직 채워가야 할 몫이 많이 남아 있어 제 자신이 초라하게 느껴지기도 했다. 오늘 받는 대상의 무게와 책임을 깊이 새기며, 더욱 책임감 있는 배우가 되겠다"고 말했다. 또 "함께한 스태프와 선후배 배우들, 시청자분들께 진심으로 감사드린다. 끝으로 이 기쁨을 사랑하는 가족과 나누고 싶다"고 덧붙였다.엄지원은 "큰 상을 주셔서 진심으로 감사드린다. '독수리 5형제를 부탁해!'에서 선배님들과 친구처럼 호흡하며 많은 것을 배웠다. 함께한 동료 배우들과 드라마를 사랑해 주신 시청자분들께 감사드린다. 앞으로 더 좋은 배우로 성장하겠다"고 말했다.최우수상은 '은수 좋은 날'의 김영광, 이영애, '화려한 날들'의 이태란이 차지했다. 이영애는 "무거운 소재임에도 불구하고 작년부터 이 작품을 놓치고 싶지 않았다. '은수 좋은 날'을 끝까지 믿고 힘을 실어준 KBS 관계자분들께 감사하다"고 소감을 전했다미니시리즈 우수상은 '남주의 첫날밤을 가져버렸다'의 옥택연, 서현, '24시 헬스클럽'의 이준영, '수상한 그녀'의 정지소가 받았다. 장편극 우수상은 '독수리 5형제를 부탁해!'의 윤박, 유인영, '화려한 날들'의 정일우, 정인선이 수상했으며 일일극 우수상은 '대운을 잡아라'의 박상면, '여왕의 집'의 박윤재, 함은정이 차지했다.이날 시상식에서는 故이순재를 기리는 추모 영상이 공개됐다. 영상에는 생전 고인이 무대와 브라운관을 오가며 펼쳤던 연기 인생의 순간들이 담겼다. 영상 말미에는 '당신의 연기로 우리는 참 많이 행복했습니다'라는 자막이 달렸다.故이순재의 마지막 무대를 함께했던 뮤지컬 배우 카이가 추모 무대를 선보이기도 했다. 이를 지켜보던 배우들은 끝내 눈물을 참지 못했고, 객석에 앉아 있던 정일우와 엄지원 등 여러 배우가 흐르는 눈물을 닦는 모습이 화면에 잡혔다.▲대상=안재욱('독수리 5형제를 부탁해!'), 엄지원('독수리 5형제를 부탁해!')▲최우수상=김영광('은수 좋은 날'), 이영애('은수 좋은 날'), 이태란('화려한 날들')▲미니시리즈 우수상=옥택연('남주의 첫날밤을 가져버렸다') , 이준영('24시 헬스클럽'), 서현('남주의 첫날밤을 가져버렸다'), 정지소('수상한 그녀')▲장편극 우수상=윤박('독수리 5형제를 부탁해!'), 정일우('화려한 날들'), 유인영('독수리 5형제를 부탁해!'), 정인선('화려한 날들')▲일일극 우수상=박상면('대운을 잡아라'), 박윤재('여왕의 집'), 함은정('여왕의 집')▲베스트 커플상=안재욱-엄지원('독수리 5형제를 부탁해!'), 이준영-정은지('24시 헬스클럽'),정일우-정인선('화려한 날들'), 하승리-현우('마리와 별난 아빠들'), 윤박-이봄('독수리 5형제를 부탁해!'), 김영광-이영애('은수 좋은 날'), 옥택연-서현('남주의 첫날밤을 가져버렸다')▲인기상=정은지, 이준영('24시 헬스클럽')▲조연상=김동완('독수리 5형제를 부탁해!'), 박준금('독수리 5형제를 부탁해!')▲작가상=구현숙('독수리 5형제를 부탁해!')▲신인상=이석기('독수리 5형제를 부탁해!'), 박정연('화려한 날들'), 신슬기('독수리 5형제를 부탁해!')▲청소년연기상=김건우('신데렐라 게임'), 김시아('은수 좋은 날')▲'러브 : 트랙' 단막극상=양대혁('사랑청약조건'), 김아영('러브호텔')정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr