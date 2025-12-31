'베커상' 장기용♥안은진, 돌발 키스 퍼포먼스했다…"사랑스러운 눈빛으로 봐줘" [SBS연기대상]

사진='2025 SBS 연기대상' 캡처.

장기용, 안은진이 베스트 커플상을 받았다.31일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연기대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽, 배우 채원빈, 허남준이 MC를 맡았다.투표 70%와 심사위원 30%를 합쳐 선정된 베스트 커플상은 '키스는 괜히 해서' 장기용, 안은진이 받았다. 두 사람은 트로피를 받은 뒤 키스를 하는 듯한 퍼포먼스를 선보였다.안은진은 "드라마를 시작할 때 가장 욕심냈던 상이다. 투표로 좋은 상 주셔서 감사하다. 촬영 기간 내내 다정한 눈빛으로 사랑스러운 눈빛으로 봐준 기용 씨에게 감사를 전한다"고 말했다.장기용은 "예뻐해주고 사랑해주신 시청자들께 감사 인사 전한다"며 "처음부터 끝까지 너무 예뻐줘서 진심으로 고맙다"고 안은진에게 영광을 돌렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr