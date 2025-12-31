체지방 3%까지 감량했다더니…"상 받은 이유 명확해" 윤시윤, 신스틸러 쾌거 [SBS연기대상]

배우 윤시윤, 서혜원이 신스틸러상을 수상했다.31일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연기대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽, 배우 채원빈, 허남준이 MC를 맡았다.'모범택시3'로 신스틸러상을 받은 윤시윤은 "뜻깊은 작품 초대해 준 것 만으로도 감사한데, 상까지 주셔서 감사하다. 너무 기쁘다. 상을 받은 이유는 명확한 것 같다. 이 작품은 수많은 가해자, 피해자를 연기한 분들의 노고가 있기에 가능했다. 그분들이 빛나야 하고, 모두가 신스틸러라고 생각한다"고 말했다.한편, 윤시윤은 '모범택시3'를 위해 하루 만에 몸무게 5kg 감량, 키 177cm에 몸무게 62kg, 체지방률 3%대까지 감량하는 걸 '미우새'를 통해 보여준 바 있다.'나의 완벽한 비서', '사계의 봄' 서혜원은 "저는 두 작품을 하면서 따뜻한 분들과 연기할 수 있어 감동이었다"며 "지민 선배, 준혁 선배 등 모든 분들께 감사하고 사랑하다. 세상을 아름답게 바라볼 수 있는 눈을 준 엄마, 아빠에게 이 상을 바친다"고 인사했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr