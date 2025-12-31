사진='KBS 연기대상' 캡처

'2025 KBS 연기대상'에서 배우들이 故이순재를 떠올리며 눈시울을 붉혔다.31일 서울 영등포구 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연기대상'(이하 'KBS 연기대상') 시상식이 열렸다. 방송인 장성규, 배우 남지현, 문상민이 진행을 맡았다.대상, 최우수상 시상을 앞둔 가운데, 故이순재를 기리는 추모 영상이 공개됐다. 영상에는 생전 고인이 무대와 브라운관을 오가며 펼쳤던 연기 인생의 순간들이 담겼다. 영상 말미에는 '당신의 연기로 우리는 참 많이 행복했습니다'라는 자막이 달렸다.이어 故이순재의 마지막 무대를 함께했던 뮤지컬 배우 카이가 추모 무대를 선보였다. 이를 지켜보던 배우들은 끝내 눈물을 참지 못했고, 객석에 앉아 있던 정일우와 엄지원 등 여러 배우가 흐르는 눈물을 닦는 모습이 화면에 잡혔다.故이순재를 기리는 추모 영상과 무대가 끝난 뒤 시상식장은 잠시 차분한 분위기가 이어졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr