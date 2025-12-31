이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '장공장장윤정'

가수 장윤정이 두 자녀의 교육 선택에 따른 차이를 솔직하게 털어놨다.31일 장윤정의 채널 '장공장장윤정'에는 "내 아이 영어 유치원부터 소싯적 클럽 이야기까지, 그래서 장윤정 1호 연예인 누굽니까"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 "연우는 영어 유치원을 안 다녔고, 하영이는 시험을 보고 들어가는 영유를 보냈다"며 "확실히 다르더라"고 말다.이어 "연우는 놀이 위주의 유치원을 다녔는데, 크면 클수록 영어에 자신감이 조금 줄어드는 게 느껴졌다"며 "영어 유치원을 다닌 하영이와 연우가 수준 차이가 안 난다. 그렇게 다르니까 욕심이 난다"고 털어놨다.이를 들은 홍현희가 "준범이도 영유(영어 유치원)을 안 다니고 놀이 유치원을 다니고 있다. 영어 유치원 추천 하냐"고 물었고, 이에 장윤정은 "시킬 생각이라면 하는 게 맞는 것 같다"고 자신의 생각을 밝혔다.한편 장윤정은 2013년 아나운서 출신 도경완과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr