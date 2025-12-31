이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '유 퀴즈 온 더 블럭'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '유 퀴즈 온 더 블럭'

방송인 유재석이 2026년 수능 만점자의 공통점에 놀라움을 감추지 못했다.31일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 2026 대학수학능력시험 만점자 최장우, 왕정건이 출연해 수능 만점 비결을 공개했다.이날 방송에서 수능 만점자 최장우, 왕정건은 수능 만점이라는 같은 결과를 얻었지만, 공부 방식은 전혀 달랐다고 밝혔다. 그러나 두 사람에게는 놀라운 공통점이 드러났다.바로 두 사람의 공통점은 독서였다. MC 유재석은 "두 사람 다 어렸을 때부터 그렇게 책을 많이 읽었다고 하더라"고 말했고, 최장우는 "어렸을 때 많이 읽었다. 소설 같은 걸 많이 읽었는데 글을 읽으면 머릿속에 상상을 해보는 거다. 말하는 장면으로 상상해서 이해했다"고 본인만의 독서 방법을 밝혔다.책을 영화처럼 본다며 최장우는 "정보를 제공하는 글도 똑같다. 부품을 설명하는 글을 보면 조립되고 작동하는 모습을 상상한다. 글로만 보는 것보다 빨리 이해가 된다. 상상력을 동원해서 읽고 그게 습관이 되서 수능 문제 풀 때도 도움이 된 것 같다"고 했다.왕정건도 독서법을 밝혔다. 그는 "선생님께 자주 들은 말이 '걸어 다니면서 책 보지 마라'였다. 원래 학교 다니면 책 읽을 시간이 안 나니까 이동하면서 읽었다"고 털어놨다. 이에 유재석은 서울대 앞에서 걸어가면서 책 보던 한 학생을 떠올리며 감탄했다.공부 방법에 대해서도 왕정건은 "너무 진도를 빼거나 문제의 양을 늘리려 하지 말고 이미 풀었던 문제들을 다 외우다싶이 복습하는 것을 추천드린다"며 공부 방법을 밝혀 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr