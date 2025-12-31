사진='KBS 연기대상' 캡처
가수 겸 배우 김동완(46)이 조연상을 받은 뒤 눈물을 흘렸다.

31일 서울 영등포구 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연기대상'(이하 'KBS 연기대상') 시상식이 열렸다. 방송인 장성규, 배우 남지현, 문상민이 진행을 맡았다.
조연상은 '독수리 5형제를 부탁해!'의 김동완과 박준금이 수상했다. 김동완은 무대에 올라 "KBS에서 빨리 주연을 맡아서 드라마를 시작했다. 마음속 한구석에 난 배우만 전업으로 하는 사람이 아니라서 죄송한 마음이 있었다"라며 말문을 열었다.

이어 그는 "나도 이제 중년이다. 중년 배우라면 누구나 느끼겠지만 섭외가 별로 없다. 들어갔다, 안 됐다 하는 걸 많이 겪었다"라며 눈물을 쏟았다. 김동완은 "난 생활형 연예인이기 때문에 열심히 살고 있었는데 작가님이 나를 고집 해주셔서 정말 열심히 찍었다"고 덧붙였다.

끝으로 김동완은 "그런데 생각보다 잘하진 못했던 것 같다. 나중에 한 번 더 기회를 주시면 잘해보겠다"라고 당찬 포부를 밝혔다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

