배우 신슬기가 신인상을 받았다. 신슬기는 넷플릭스 오리지널 연애 예능 '솔로지옥2'을 통해 방송 활동을 시작했으며, 티빙 오리지널 시리즈 '피라미드 게임'을 통해 배우로 데뷔했다.31일 서울 영등포구 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연기대상'(이하 'KBS 연기대상') 시상식이 열렸다. 방송인 장성규, 배우 남지현, 문상민이 진행을 맡았다.신인상 여자 부문은 '화려한 날들'의 박정연과 '독수리 5형제를 부탁해!'의 신슬기가 공동 수상했다. 박정연은 "생애 처음 시상식에 참석해 보는데, 값진 상을 받게 되어서 너무 영광이다. '화려한 날들' 감독님, 작가님께 감사하다. 앞으로 더 열심히 하는 배우가 되겠다"고 수상 소감을 전했다.해당 작품을 통해 54부작 드라마에 첫 도전한 신슬기는 "함께 시청해 주신 시청자 여러분께 감사하다. 또 믿고 맡겨주신 작가, 감독, 스탭, 제작진분들께도 고맙다"고 말했다. 이어 "훌륭한 선배들과 함께해서 행복했다. 열심히 하라고 주신 상이라 생각하고 더 열심히 하겠다"라며 웃어 보였다.한편 신슬기의 아버지인 신용호 원장은 강남구 신사역 부근에 자신의 이름을 따서 지은 신용호 타워의 건물주다. 이는 매매가 1000억 원으로 알려져 있다. 신슬기 가족은 90억원대 도곡동 타워팰리스에 거주하는 것으로 알려졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr