보아 /사진=텐아시아 DB

가수 겸 배우 보아(BoA)와 SM엔터테인먼트(이하 SM)의 전속계약이 오늘로 만료됨에 따라 향후 행보에 가요계의 이목이 쏠리고 있다.보아는 31일부로 SM과의 전속계약 기간이 공식적으로 마무리되는 것으로 알려졌다. 보아는 지난해 4월 자신의 SNS를 통해 "제 계약은 2025년 12월 31일까지"라며 "그때까지는 정말 행복하게 가수 보아로서 최선을 다하겠다. 걱정하지 말아라"라고 직접 계약 종료 시점을 밝힌 바 있다. 다만, 통상 재계약은 만료 기점으로 짧게는 3개월, 길게는 6개월 전에 논의하는데, 만료일 당일까지 재계약 발표가 없는 탓에 관심이 집중되고 있다.지난 2000년 만 13세의 어린 나이로 데뷔한 보아는 'ID; Peace B'(아이디; 피스 비)를 시작으로 '아틀란티스 소녀', 'No.1'(넘버원), 'My Name'(마이네임), 'Girls On Top'(걸스 온 톱), 'Hurricane Venus'(허리케인 비너스), 'Only One'(온리 원) 등 수많은 히트곡을 탄생시켰다. 한국 가수 최초로 일본 오리콘 차트 정상에 오르는 등 해외 시장을 개척하며 '아시아의 별'이라는 독보적인 수식어를 얻기도 했다. 올해 데뷔 25주년을 맞이한 보아는 지난 8월 정규 11집 'Crazier'(크레이지어)를 발매하며 변함없는 아티스트로서의 역량을 과시했다.보아는 음악 활동 외에도 배우로서 폭넓은 활동을 펼쳐왔다. 드라마 '이번 주, 아내가 바람을 핍니다'와 '내 남편과 결혼해줘' 등에 출연하며 연기자로서도 존재감을 각인시켰다. 25년이라는 긴 시간 동안 SM의 상징적인 아티스트로 활동하며 이사직까지 역임한 보아가 SM과 파트너십을 이어갈지, 혹은 새로운 환경에서 25주년 이후의 새 챕터를 열게 될지 대중과 업계의 시선이 집중되고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr