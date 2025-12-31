사진=텐아시아DB

사진=넷플릭스 '흑백요리사2' 화면

넷플릭스 요리 서바이벌 예능 '흑백요리사2'가 대형 스포일러 의혹에 휩싸였다.지난 30일 '흑백요리사2'는 8~10회가 공개됐다. 이날 방송에서는 TOP7 진출자가 가려지는 미션이 진행됐다.3라운드 흑백 팀전에서 흑수저 팀이 전원 탈락한 가운데, 패자부활전을 통해 흑수저 셰프 요리괴물과 술 빚는 윤주모가 극적응로 추가 생존했다. 백수저 셰프 12인과 패자 부활한 흑수저 셰프 2인, 총 14명은 TOP7 결정전인 2인 1조 흑백 연합전에 임했다.10회차까지 백수저 임성근, 후덕죽, 정호영, 최강록, 선재스님과 흑수저 술 빚는 윤주모가 먼저 TOP7에 이름을 올렸다. 남은 한 자리를 두고 결과가 공개되지 않은 건 '백수저 손종원 vs 흑수저 요리괴물'의 대결. 하지만 요리괴물의 인터뷰 영상들 가운데, 그의 명찰이 닉네임인 '요리괴물'에서 본명인 '이하성'으로 변경된 모습이 시청자들에게 포착됐다. '흑백요리사2'의 규칙상 흑수저는 파이널에 갔을 때 본명이 공개된다. 이에 시청자들은 손종원과 요리괴물의 대결에서 손종원이 탈락하고 요리괴물이 승리한 것 아니냐고 유력하게 보고 있다.대형 스포일러에 시청자들도 "김샜다"며 당혹스러워하고 있다. 시청자들은 "스포 떴다", '요리괴물 명찰에서 이하성 명찰로 바뀐 거면 결승 올라간 건 맞는 듯", "떨어졌으면 명찰을 안 만들었겠지", "짜깁기를 실수하네", "방송에서 대놓고 스포한 거나 다름없다" 등 반응을 보였다. 방송에서는 추가 생존자가 없다고 했지만 시즌1 때도 TOP8이었던 걸 감안하면, 패자 부활자나 히든 생존자가 있어 "손종원과 요리괴물이 모두 최종전에 진출했을 가능성도 있다"는 반응도 있다.제작진의 대형 실수로 인한 스포일러일지, 의도적인 편집일지 다음 회차가 주목된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr