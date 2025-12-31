하지원/ 사진=텐아시아 DB

사진 = JTBC

배우 하지원이 '게임 최약체'에 등극하며 '당일배송 우리집'의 웃음을 책임졌다.하지원은 30일 방송된 JTBC 당일배송 우리집에서 김성령, 장영란, 가비와 함께 한강 위에 배송된 집의 '방 배정 게임'에 참여하며 강렬한 존재감을 드러냈다. 안대를 쓴 사람이 카메라를 들고 찍은 셀카 10장에 찍히지 않으면 승리하는 게임에서, 하지원은 "나 게임 잘한다"라며 자신감을 드러냈다.그러나 하지원은 예상과 달리 절묘한 각도로 가장 많은 사진에 포착, 단숨에 최다 등장 기록을 세우며 현장을 웃음바다로 만들었다. 특히 공포영화를 연상케 하는 포즈와 불미스러운 결과에 멤버들 모두 웃다 눈물을 글썽이는 사태까지 벌어졌다.결국 꼴찌로 '캡슐 호텔'이라 포장된 주방 취침권을 획득한 하지원은 옆 거실에 자리를 잡은 장영란과 토지 경계 분쟁을 벌여 또 한 번 폭소를 유발했다. 조망권 사수를 위한 필사의 주장과 열변으로 자신의 구역을 최대한 확보해내며 예능감을 발휘한 것.이와 더불어 하지원은 가비가 '로망 대리인'으로 준비한 '한강 위의 집'을 보자마자 "집이 생각보다 크진 않다"라며 즉각 견제에 나서는가 하면, 한강 위에서 즉석으로 펼쳐진 '사일런트 클럽'에서도 누구보다 열정적으로 춤을 추며 분위기를 끌어올렸다.JTBC '당일배송 우리집'은 매주 화요일 오후 8시 50분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr