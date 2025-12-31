사진='SBS 연예대상' 캡처

사진제공=SBS

사진제공=SBS

방송인 이상민이 '2025 SBS 연예대상 with 업비트'(이하 '2025 SBS 연예대상')에서 생애 첫 대상을 받았다. 앞서 이상민은 재혼 이후 출연 중이던 예능 프로그램 ‘'발 벗고 돌싱포맨'이 종영되면서 자연스럽게 하차했다.지난 30일 방송된 '2025 SBS 연예대상'은 전현무, 차태현, 이수지가 MC를 맡았다. 이날 1, 2, 3부로 편성된 '2025 SBS 연예대상'은 2049 시청률 1부 2.2%, 2부 2.1%, 3부 1.7%를 기록했다. (이상 닐슨 코리아, 수도권 가구 시청률 기준)대상 수상자로 호명된 이상민은 "'미우새'를 통해 그저 제가 힘들게 아등바등 사는 모습 그대로를 여러분께 보여드린 건데 이렇게 많은 분들에게 사랑을 받을 거라고는 생각을 못 했다"라며 "'미우새'는 제가 다시 시작을 할 수 있게 해줬고, 그 사이 사랑하는 우리 엄마도 떠났지만 이제는 사랑하는 사람과 결혼도 했다"고 말했다.이어 그는 "서장훈, 지석진 형님과 셋이 함께 받았으면 좋았을 것 같다. 죄송하다"라며 고개를 숙였다. 또 "2~30년 방송을 해온 분들이 있는 자리에서 이런 큰 상은 꿈에도 상상 못 했다"고 덧붙였다.'2025 최고 인기 프로그램상'은 방송 15주년을 맞이한 '런닝맨'이 차지했다. 김종국은 “"0년, 30년까지 뛰도록 하겠다"고 말했고, 송지효는 "내년에 웃는 일 많아지길 바란다"고 웃어 보였다. 하하는 2010년 7월 '런닝맨' 1회부터 지금까지 15년간 단 한 회도 빠짐없이 '런닝맨'에 출연한 공로를 인정해 '특별상'을 받았다. 하하는 "제가 특출나거나 특별하게 뛰어나지 않지만 꾸준히 하니 주신 상 같다. 집에서 뒷바라지해 주고 내조해 주는 김고은 양의 공이 아닌가 싶다"라며 아내 별에게 수상의 영광을 돌렸다.'프로듀서상'은 전현무와 양세찬이 받았고, 최우수상은 이서진, 김광규, 이현이, 김진경이 받았다. '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'으로 처음 '연예대상'에 왔다는 이서진은 "상까지 줬으니 다음 시즌을 고려해 보겠다"고 말했다.신인상은 2025년 대세 예능인이자 '한탕 프로젝트 – 마이턴'으로 맹활약한 이수지와 김원훈이 받았다. 이날 첫 시상식 진행임에도 매끄러운 진행으로 호평받은 이수지는 "신인상을 받았으니까, 신인상의 마음으로 되돌아가서 내년도 열심히 편안한 웃음을 드리기 위해 노력하도록 하겠다"고 소감을 전했다.이날 '동상이몽2-내 운명'에 출연해 화제를 모았던 발달장애인 화가 정은혜♥조영남은 '선한 영향력 상'을 받아 의미를 더했다. 현재 성을 변경해 서은혜가 됐다고 밝힌 정은혜 작가는 "발달장애인도 결혼생활 할 수 있다는 것을 보여줄 수 있어서 좋았다. 앞으로도 일하면서, 사랑하면서, 100살까지 팔팔하게 잘 살겠다"고 전해 큰 박수를 받았다.▲대상 = 이상민▲2025 최고 인기 프로그램상 = '런닝맨'▲프로듀서상 = 양세찬, 전현무▲최우수상 = 이서진, 김광규, 최진혁, 이현이, 김진경▲우수상 쇼·버라이어티 = 유연석, 지예은▲우수상 리얼리티 = 윤시윤, 박하얀▲공로상 = 이경규▲AI가 뽑은 SBS의 얼굴 = 유재석▲화제의 프로그램 상 = '우리들의 발라드'▲특별상 = 하하▲베스트 팀워크상 = '동상이몽2-너는 내 운명'▲베스트 엔터테이너상 = 윤현민▲올해의 핫 클립 = 차태현▲올해의 도전상 = 임원희, 김승수, 허경환▲베스트 커플UP상 = 유재석&유연석▲ESG상 = 임영웅▲선한 영향력 상 = 서은혜♥조영남 부부 ('동상이몽2-너는 내 운명')▲신스틸러상 = 탁재훈, 추성훈▲작가상 = 모은설 ('우리들의 발라드')▲라디오 DJ상 = 황제성▲루키UP상 = 이채연▲신인상 = 김원훈, 이수지정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr