배우 서강준이 정경호, 이보영을 제치고 '2025 MBC 연기대상'에서 대상을 받았다.서강준은 지난 30일 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터에서 열린 '2025 MBC 연기대상'에서 드라마 '언더커버 하이스쿨'을 통해 대상 수상의 영예를 안았다. 그는 '언더커버 하이스쿨'에서 고종황제의 금괴 환수를 위해 고등학교에 위장 잠입한 국정원 요원 정해성 역을 맡아 호평받았다. '언더커버 하이스쿨'은 올해 방송된 MBC 드라마 중 8.3%(닐슨코리아 전국 가구 기준)로 최고 성적을 냈다.대상의 영예를 안은 서강준은 "저를 믿고 기획해 주신 드라마 제작진분들과 저를 잘 이끌어주신 모든 스태프분들께 감사드린다"라며 "10년 넘게 연기를 하면서 늘 모든 순간을 소중히 여기자 다짐을 하면서도 저도 모르게 잊고 살았던 날이 많았는데 군대를 가니 현장이 정말 그립더라. 그렇게 군 복무를 마치고 처음 찍은 작품이 '언더커버 하이스쿨'이었다"고 말문을 열었다.그는 "이번 작품을 통해 무거운 상을 받게 돼서 놀랍고 감사드린다. 나름 고민을 하면서 연기한다고 생각했는데 주위를 둘러보면 저보다 더 노력하는 분들이 정말 많으시더라. 그저 저는 운이 좋아서라는 생각밖에 안 들었다. 제가 언제까지 연기할 수 있을지 모르겠지만 끝맺는 그날까지 대체되고 싶지 않다. 그래서 더 간절하게 연기하고 연구하겠다. 감사드린다"고 소감을 전했다.한편 서강준은 넷플릭스의 새 드라마 '월간남친'에 특별 출연해 시청자들을 만날 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr