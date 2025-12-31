사진=이지혜 SNS

방송인 이지혜가 여전한 인중축소술 부작용을 보였다.이지혜는 지난 30일 자신의 인스타그램 스토리에 "와이프가 낯설다는 와니"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이지혜가 남편 문재완과 함께 이날 열린 SBS 연예대상 시상식에 참석한 모습. 특히 이지혜는 인중축소술 후 여전히 입이 다물어지지 않는 얼굴을 보여 눈길을 끌었다.이지혜는 이날 자신이 출연 중인 예능 '동상이몽'으로 베스트 팀워크상을 수상했다. 소감으로 이지혜는 "좋은 프로그램"이라며 많은 부부들의 출연을 독려했다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 큰딸 태리는 학비 약 1200만원에 달하는 초등학교에 다니고 있다고 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr