사진 = 아이유 인스타그램

가수 겸 배우 아이유가 청순 여신 자태로 팬심을 사로잡았다.아이유는 최근 자신의 인스타그램에 "APAN 대상 감사합니다"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 아이유는 레드 플라워 디테일이 촘촘히 더해진 튤 소재 드레스를 입고 실내 공간에서 다양한 포즈를 취하고 있다.어깨 라인을 드러낸 디자인과 풍성하게 퍼지는 스커트 실루엣이 인형 같은 분위기를 완성했고, 자연스럽게 웨이브 진 헤어와 은은한 메이크업은 특유의 청초함을 배가시켰다.앉아 있으면서 두 손으로 얼굴을 감싸거나 턱을 괴는 포즈에서는 장난기 어린 표정과 사랑스러운 눈빛이 동시에 담겼고 클로즈업 컷에서는 또렷한 이목구비와 맑은 피부결이 그대로 드러나 시선을 끌었다. 레드 드레스와 대비되는 화이트 톤 배경은 아이유의 비주얼을 더욱 또렷하게 부각시키며 수상자의 여운을 고스란히 전했다.이를 본 팬들은 "진심 미모 미쳤다", "아이유님 올해 2번째 대상 너무 축하해요", "너무 예뻐", "화이팅", "대상 축하해 공주", "오늘 진짜 미쳤다" 등의 댓글을 남겼다.아이유는 최근 APAN 시상식에서 대상을 수상하며 한 해를 대표하는 아티스트로 존재감을 다시 한 번 입증했다.아이유는 전날 열린 '에이판 스타 어워즈'에서 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'로 대상의 영예를 안았다. 아이유는 이 작품에서 오애순과 양금명 1인 2역을 맡아 존재감을 뽐냈다. 한편 가수 겸 배우 아이유는 배우 이종석과 공개 연애 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr