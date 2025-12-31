사진=텐아시아DB/MBC

사진=MBC

사진=MBC

'2025 MBC 연기대상' 대상은 2013년 데뷔한 배우 서강준에게 돌아갔다. 반면 이보영이 주연을 맡은 '메리 킬즈 피플'은 1%대 시청률에 머문 데 이어 이번 시상식에서도 무관에 그치며 아쉬움을 남겼다. '메리 킬즈 피플'은 이보영이 13년 만에 선보이는 MBC 복귀작으로 첫 방송 전부터 기대를 모았지만, 저조한 성적 속에 시상식에서도 단 한 개의 트로피도 거머쥐지 못해 눈길을 끌었다.30일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터에서는 '2025 MBC 연기대상'이 열렸다. 이날 시상식은 방송인 김성주와 배우 이선빈이 MC로 호흡을 맞췄다.2025년 MBC 연기대상의 대상 트로피는 드라마 '언더커버 하이스쿨'의 서강준 품에 안겼다. 무대에 오른 서강준은 트로피를 받아 들고 "기쁜 것보다는 당황스럽다. 너무 놀랍고 얼떨떨한데, 감사한 분들께 인사를 드리고 싶다"며 소감을 전했다.그는 '언더커버 하이스쿨'을 함께 만든 감독과 제작자, 작가, 스태프들을 향해 감사 인사를 건넨 뒤 "제 인생에서 가장 소중한 친구이자 최고의 비즈니스 파트너인 소속사 대표님, 평생 가자. 소속사 직원들도 너무 고맙다. 무엇보다 '언더커버 하이스쿨'을 함께 해준 진기주, 김신록, 전배수 등 모든 배우에게 진심으로 감사하다"고 말했다. 이어 "우리 가족, 어머니 아버지 건강하시길 바라며, 누나는 결혼했는데 축하하고 잘 살아라. 매형도 가족이 된 것 축하한다"고 덧붙였다.서강준은 "이 드라마는 군대에 다녀온 뒤 처음 찍은 작품이다. 이 현장이 너무 그리웠다"며 "10년 넘게 연기하면서 항상 감사하자, 소중하게 생각하자고 다짐했는데 저도 모르게 그걸 잊고 살았던 것 같다. 군대에서 억겁의 시간을 보내며 이 현장이 정말 그리웠고, '언더커버 하이스쿨'을 통해 이렇게 무거운 상을 받게 돼 더 당황스럽고 놀랍다"고 털어놨다.이어 그는 "촬영하면서 종종 내가 언제든 대체될 수 있겠다는 생각이 들었다. 나름대로 고민하고 생각하면서 연기를 하지만, 주변을 보면 저보다 더 노력하는 분들도 많고 훌륭한 분들도 많다"며 "왜 내가 이 자리에 서서 상을 들고 있는지, 왜 촬영장에서 한 자리를 차지하고 있는지 스스로 묻게 되는데, 결국 운이 좋았다는 생각밖에 들지 않는다"고 솔직한 심정을 전했다. 그러면서 "몇 살까지 이 일을 하게 될지는 모르겠지만, 마지막까지 대체되고 싶지 않다. 더 간절하게 연구하고 고민하며 연기하겠다"고 각오를 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr