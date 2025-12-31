/ 사진=조준원 기자

/ 사진='2025 SBS 연예대상'

방송인 유재석이 'AI가 뽑은 SBS의 얼굴' 상을 수상했다.30일 오후 서울 마포구 상암동 SBS프리즘타워에서 전현무, 차태현, 이수지의 사회로 '2025 SBS 연예대상'이 진행됐다.이날 유재석은 '2025 SBS 연기대상'에서 'AI가 뽑은 SBS의 얼굴'을 수상했다. 'AI가 뽑은 SBS의 얼굴'은 SBS 예능 프로그램 출연자 중 가장 오랜 시간 출연한 이에게 수여하는 상으로 1위는 총 981분 24초를 기록한 유재석이 차지했다.무대에 오른 유재석은 "계속해서 '연예대상'에 오지만 'SBS의 얼굴' 상을 받을지 몰랐다"며 "900분이 넘게 나왔다는 것에 놀랐다. 설마설마했는데 진심으로 감사드린다"라고 입을 열었다.이어 그는 "SBS가 인정을 해주는 것 같아 뿌듯함이 있다. 지금 '런닝맨', '틈만 나면,' 하고 있다. 제가 SBS에 온 지 20년 넘었다. 많은 멤버들과 제작진의 도움으로 함께 하고 있는데, 시청자 여러분께 무엇보다 진심으로 감사드린다"라고 전했다.그러면서 유재석은 "SBS의 얼굴인데 식권 이런 건 안 주냐"고 부상에 대해 언급했고 차태현은 "SBS 얼굴인데 너무 못생겨서 없다. 사람이 뽑았으면 안 뽑았을 것"이라고 말해 웃음을 자아냈다.한편, 올해 대상 후보는 유재석, 전현무, 탁재훈, 신동엽, 이상민, 서장훈, 지석진이 올라 대상을 두고 치열한 경쟁을 펼친다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr