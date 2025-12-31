/ 사진=조준원 기자

배우 윤현민이 베스트 엔터테이너 상을 수상했다.30일 오후 서울 마포구 상암동 SBS프리즘타워에서 전현무, 차태현, 이수지의 사회로 '2025 SBS 연예대상'이 진행됐다.이날 베스트 엔터테이너 상은 '미운 우리 새끼'의 배우 윤현민에게 돌아갔다. 윤현민은 "살면서 연예대상에 처음 초대받아서 왔다. 상상도 못했다"고 입을 열었다.이어 그는 "저한테는 어머니가 두 분이 계신다. '미우새'는 저 혼자서만 할 수 있는 상황도 아니었다. 두 분의 힘든 결정이 있었을 텐데 흔쾌히 고민 끝에 결정 내려주신 두 어머니께 감사하다고 전하고 싶다"고 전했다.한편, 올해 대상 후보는 유재석, 전현무, 탁재훈, 신동엽, 이상민, 서장훈, 지석진이 올라 대상을 두고 치열한 경쟁을 펼친다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr