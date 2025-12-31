사진=MBC

배우 장신영이 일일드라마·단막극 부문 여자 최우수연기상 트로피를 품에 안았다.30일 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서는 '2025 MBC 연기대상'이 열렸다. 이날 시상식은 아나운서 출신 방송인 김성주와 배우 이선빈이 진행을 맡았다.일일드라마·단막극 부문 여자 최우수연기상 후보로는 '친절한 선주씨' 심이영, '태양을 삼킨 여자' 장신영, '친절한 선주씨' 최정윤이 이름을 올린 가운데, 영예의 트로피는 장신영에게 돌아갔다.수상 소감을 위해 마이크 앞에 선 장신영은 "처음부터 끝까지 드라마 중간중간 오셔서 긴 호흡 한다고 고생한다고 응원해 주신 국장님 너무 감사드린다. '태양을 삼킨 여자' 극본을 써주신 작가님 많이 힘드셨을 텐데 그동안 고생 많으셨다. 좋은 글, 좋은 작품 써주셔서 감사드린다"며 고마움을 전했다.이어 그는 "감독님 지금 보고 계실지 모르겠다. 사실 연기에 목이 말라 있었는데 내게 백설희라는 캐릭터를 주셔서 마음껏 뛰어놀 수 있게 해 주셔서 너무너무 감사드린다. 그리고 우리 스태프들, 지난 10개월, 1년 가까이 함께하시면서 너무 고생 많으셨다. 감사하다고 말씀드리고 싶다"고 덧붙였다. '태양을 삼킨 여자'는 장신영에게 남편 강경준의 불륜 논란 이후 첫 복귀작이기도 하다. 이런 상황 속에서 장신영이 "집에서 보고 있을 가족들, 너무 고맙다"고 짧게 언급한 장면은 특히 눈길을 끌었다.마지막으로 장신영은 "사실 지금 혼자 일하고 있는데 긴 호흡을 한다고 했을 때 사실 막막하더라. 긴 작품을 어떻게 혼자 이끌어갈 수 있을까 고민이 많았다. 그 와중에 내게 선물 같은 존재가 하나 왔다. 우리 연경이"라며 "나는 사실 대본을 열심히 외우고 연기만 열심히 하면 되지만 혼자서 할 수 있는 일이 아니다. 내 손발이 돼주고 힘들 때마다 응원해 준 연경이 정말 고맙고, 이 상을 함께 나누고 싶다"고 함께하는 매니저에게 감사 인사를 전하며 소감을 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr