2025 MBC 연예대상을 수상하면서 21번째 대상을 안게 된 방송인 유재석이 다시 한 번 대상에 대한 욕심을 드러냈다.30일 오후 서울 마포구 상암동 SBS프리즘타워에서 전현무, 차태현, 이수지의 사회로 '2025 SBS 연예대상'이 진행됐다.이날 유재석과 유연석은 함께 신인상을 시상하기 위해 무대에 올랐다. 앞서 유재석은 ‘틈만 나면,’으로 유연석과 함께 베스트커플상 후보에 올랐다.이에 유연석은 유재석에게 "베스트커플상과 대상 중 어떤 걸 더 받고 싶냐"고 물었고 유재석은 바로 ’대상‘을 선택했다. 그러자 유연석은 "제가 옆에 있는데 고민이라도 해라"며 서운함을 드러냈고 유재석은 "고민해보겠다"면서도 "대상"이라고 말해 웃음을 자아냈다.한편, 올해 대상 후보는 유재석, 전현무, 탁재훈, 신동엽, 이상민, 서장훈, 지석진이 올라 대상을 두고 치열한 경쟁을 펼친다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr