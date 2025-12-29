사진=MBC

'놀면 뭐하니?'의 노민선 작가가 올해의 작가상을 받았다. 앞서 '놀면 뭐하니?'에서는 수년간 고정 멤버로 활약해 온 박진주, 미주, 이이경이 올해 차례로 하차했다. 이후 지난달 이이경은 SNS를 통해 자진 하차가 아닌 제작진으로부터 하차를 통보받았다는 취지의 글을 올리며 구설에 올랐다.29일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 공개홀에서는 '2025 MBC 방송연예대상'이 열렸다. 이날 시상식에서 '놀면 뭐하니?' 노민선 작가는 올해의 작가상 수상의 영예를 안았다.노민선 작가를 대신해 무대에 오른 주우재는 "작가로서 부족한 저에게 이런 귀한 상을 주셔서 감사하다"며 "어떤 상황에서도 제작진을 응원해주는 든든하고 선한 재석 오빠, 하하, 우재와 함께할 수 있음에 감사하다"고 수상 소감을 전했다.이어 그는 "어려운 상황에서도 흔들리지 않고 각자의 자리에서 잘 버텨준 제작진이 있어 감사하다"며 "시청자분들의 따끔한 충고처럼 내년에도 정신 차리고 재미있는 '놀면 뭐하니?'를 만들기 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.'2025 MBC 방송연예대상'에서는 '놀면 뭐하니?', '극한84', '나 혼자 산다', '라디오스타', '복면가왕', '쇼! 음악중심', '신인감독 김연경', '전지적 참견 시점', '태어난 김에 세계일주4', '푹 쉬면 다행이야', '구해줘! 홈즈' 등이 올해의 예능프로그램상 후보로 이름을 올렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr