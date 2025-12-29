기안84, 결국 쓰러졌다…원인은 음주와 뜨거운 햇빛 "저승길 같아"('극한84') [종합]

사진=텐아시아DB

사진=MBC '극한84' 영상 캡처

'극한84' 기안84가 컨디션 난조로 마라톤 도중 쓰러졌다.지난 28일 방송된 MBC 예능 '극한84'에서는 기안84와 권화운, 이은지, 츠키가 프랑스 메독 마라톤에 참가한 모습이 그려졌다.기안84는 출발 직후부터 페이스를 끌어올렸다. 와인과 음악, 퍼포먼스가 이어지는 축제 분위기에도 경주마처럼 달리는 데만 집중했다. 기안84는 "아프리카에서도 순위가 중하위권이라서 창피했다. '이것밖에 못 뛰나' 싶었다"라고 말했다. 하지만 전날 음주로 인해 기안84는 "술을 안 마셨으면 더 좋았을 텐데 후회되더라"고 털어놨다.뜨거운 태양 아래를 달리던 기안84는 몸이 빨갛게 달아올랐다. 그는 "이거 다녀와서 늙었다는 얘기를 많이 들었다. 포도를 맛있게 만드는 햇빛의 자외선에 얼굴이 익었다"라고 말했다.전날 과음으로 인한 숙취와 뜨거운 햇빛으로 인해 컨디션은 점점 더 저하됐다. 30km를 돌파하자 컨디션 난조는 더욱 심해졌다. 결국 기안84는 "기록이고 뭐고 완주나 할 수 있을지 모르겠다"며 탈수 증상에 근육 경련까지, 마라톤 도중 멈춰 서서 걸음을 잇지 못했다. 뛰다 걷다를 반복하던 기안84는 "크루장인데 어느 정도 체면을 지켜야 하지 않냐. 사실 즐기고 싶은 마음보다 부담이 더 크다"며 다시 달리기 시작했다.기안84는 탈수 증상에 물을 찾았지만 와인 음수대만 보였다. 결국 31km 지점에서 기안84는 바닥에 쓰러졌다. 오렌지를 먹고 에너지를 보충하려 했지만, 구토까지 했다. 그는 "뜨겁고 어지럽고 매스꺼웠다. 답답하고 짜증났다"고 고통을 호소했다.기안 84는 러닝 일지를 통해 "시동이 걸리면 퍼지는 자동차처럼 몸은 퍼져버렸다. 내 자신이 창피하다. 그동안 얼마나 열심히 살았는지 평가받는 저승길처럼 느껴진다"며 생지옥이 따로 없었다고 털어놨다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr