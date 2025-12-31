/ 사진=조준원 기자

/ 사진='2025 SBS 연예대상'

/ 사진='2025 SBS 연예대상'

배우 이서진이 폭로 당했다.30일 오후 서울 마포구 상암동 SBS프리즘타워에서 전현무, 차태현, 이수지의 사회로 '2025 SBS 연예대상'이 진행됐다.이날 시상식의 오프닝 축하 무대는 ‘올 뉴 데이 프로젝트’가 맡았다. 조혜련, 이상민, 이현이, 이채연, 박지현이 ‘올데이프로젝트’ 콘셉트로 변신해 ‘FAMOUS’ 무대를 선보였다. 곡이 시작하자마자 조혜련이 등장했고 대표곡 '아나까나'가 이어져 웃음을 자아냈다.이날 연예대상이 처음이라는 이서진은 "방송 3사 통틀어 연예대상에 처음 와봤다. 연기대상보다 훨씬 재밌는 것 같다"고 소감을 남겼다. 그러면서 축하 무대에 대해 묻는 질문에 이서진은 "흉하긴 한데 재미는 있었다"고 말해 웃음을 자아냈다.무대를 마친 뒤 유재석과 유연석이 신인상을 시상하러 무대에 올랐다. 이서진에 대해 유연석은 "작년의 저를 보는 것 같은 모습"이라며 "연예대상 처음 와서 분위기 파악이 안 되시는 것 같다"고 말했다. 이어 유재석은 "아까 시작 전에 막대 사탕을 먹고 있어서 작가님이 급하게 와서 빼앗더라. 좋아하는 형이지만 참 철없다"고 폭로했다.한편, 올해 대상 후보는 유재석, 전현무, 탁재훈, 신동엽, 이상민, 서장훈, 지석진이 올라 대상을 두고 치열한 경쟁을 펼친다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr