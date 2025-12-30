사진=MBC

배우 정경호와 이세영이 '베스트 액터상'을 수상했다. 앞서 이날 첫 시상 부문이었던 신인상에서도 남녀 각각 공동 수상이 이뤄지며 눈길을 끌었다. 올해 MBC는 한때 '드라마 왕국'으로 불리던 명성이 무색할 만큼 전반적인 부진을 겪었다. '바니와 오빠들', '메리 킬즈 피플', '달까지 가자' 등 금토 드라마들이 연이어 1~2%대 시청률에 머물렀다.30일 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 '2025 MBC 연기대상'이 열렸다. 이날 시상식은 김성주와 배우 이선빈이 MC를 맡아 진행했다.'모텔 캘리포니아'의 이세영과 '노무사 노무진'의 정경호가 2025년 베스트 액터상의 주인공이 됐다.이세영은 떨리는 목소리로 "제가 할 수 있는 게 많이 없으니까 연기를 하긴 하는데, 항상 부끄럽기도 하고 제가 당당하고 떳떳하지 못할까 봐 걱정을 많이 한다"며 "그치만 작품을 하면서 깨달은 건 저와 함께 일하는 동료들, 스태프들, 그리고 현장을 너무 사랑한다는 사실이다. 연기자로 살 수 있어 행복하다"고 소감을 전했다. 이어 "직업 만족도는 최상이다. 열심히 연기해서 보답하겠다"고 덧붙였다.정경호는 "뜻깊은 상을 주셔서 감사하다. 상을 많이 받아본 편이 아니라 감사 인사를 잘 못 드리겠다"며 "20년 넘게 이 자리에서 상을 받는 모습을 꼭 한번 경험해보고 싶었다"고 말했다. 이어 "이런 무대에서 상 하나를 받는 게 저희가 잘해서라고만은 생각하지 않는다"며 함께한 현장 스태프들에게 공을 돌렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr