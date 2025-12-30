사진=황보라 유튜브

배우 황보라가 18개월 아들 육아 고충을 털어놨다.30일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '불안형 아빠 vs 낙천형 엄마의 동상이몽 훈육법'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 18개월 아들 우인이의 기질 검사를 진행했다. 남편 차현우는 "우인이가 놀다가 금세 흥미를 잃거나, 다른 아이의 장난감을 뺏기도 한다"면서 '키즈카페 깽판러'라고 표현했다.본격적인 아이 기질 검사 전 부부 기질을 분석했다. 황보라는 사회도 민감도가 높고, 자극 추구가 높지만, 성취욕 높다고. 그는 "정리 잘하는데, 내가 왜 ADHD인지 모르겠다"고 토로했고, 차현우는 "너 멀티가 안 된다"고 설명했다.반면 남편은 자극 추구도가 높지만, 동시에 위험 회피가 높아 황보라와 다르다고.차현우는 "오늘도 아기를 데리고 오는데, 나한테 왜 연락이 안 되냐고 난리가 났더라. '우인이가 차에서 탈출했다'고 하더라. 이해가 안 됐다. 차를 멈추고 잡아서 앉히면 되는데"라고 이야기했다.황보라는 "차를 멈췄지만, 아이를 앉히려는데 다른 차가 빵빵거렸다. 일단 '죄송합니다' 하고 데리고 왔다. 이제는 크고 무거워서 체력적으로 감당이 안 된다"고 털어놨다.부부싸움으로 번진 상황에 전문가는 "황보라는 문제 발생하면 즉각 본능적으로 대처하는 스타일이고, 남편은 신중하게 현실적인 대처를 하는 편이다. 우인이 기질 신경 쓰기 전에 부부 관계 회복이 우선"이라고 조언했다. 차현우는 "우리 부부 클리닉 같은데"라며 웃었다.키즈카페에서 행동 관찰 중 황보라는 사방팔방 뛰어다니는 자기 아들과 달리, 엄마와 소꿉놀이하는 딸 엄마를 보며 "딸이 부럽다. 소통도 잘되는 것 같다"며 둘째로 딸 욕심을 드러냈다.전문가는 아들 뒤를 졸졸 쫓아다니며 주의를 주고, 행동을 제지하던 황보라에게 "너무 피곤할 것 같다"며 횟수를 줄여도 된다고 설명했다. 황보라는 "아이를 그냥 보고만 있으면, 주위에서 '애를 그냥 냅둔다'고 할까봐"라며 주변 시선을 의식해 눈길을 끌었다.한편, 황보라는 10년 열애 끝에 2022년 11월, 김용건의 아들이자 하정우의 동생인 차현우(워크하우스컴퍼니 김영훈 대표)와 결혼, 지난해 아들을 출산했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr