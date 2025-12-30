/ 사진=텐아시아 DB

사진제공=에이엠엔터테인먼트

최근 배우 신민아와 결혼한 김우빈이 2025년을 꽉 채웠다.김우빈은 드라마와 예능, 광고계를 넘나드는 종횡무진 활약을 펼치며 올 한 해를 성공적으로 마무리했다. 이에 2025년을 눈부시게 채우며 대중을 만난 그의 활약상을 되짚어봤다.먼저, 김우빈은 넷플릭스 시리즈 ‘다 이루어질지니’에서 천여 년 만에 깨어난 램프의 정령이자 사탄 ‘지니’ 역을 맡아 확고한 존재감을 다시금 확인케 했다. 이국적인 판타지 세계관 속 특유의 능청스러운 캐릭터 소화력과 밀도 높은 연기력으로 초월적 존재인 ‘지니’를 입체적으로 풀어내며 국내외 찬사를 끌어낸 것. 김우빈의 전례 없는 연기 변신에 힘입어 ‘다 이루어질지니’는 공개 2주차 넷플릭스 투둠(Tudum) 글로벌 톱 10 시리즈(비영어) 부문 1위에 오르는 흥행 저력을 보여준 바 있다.예능에서의 활약도 두드러졌다. tvN 예능 ‘콩 심은 데 콩 나서 웃음 팡 행복 팡 해외 탐방’(이하 ‘콩콩팡팡’)에서 김우빈은 KKPP 푸드 탐방단의 내부 감사로서 ‘차분하면서 웃기는’ 반전 매력을 선사하며 시청자들의 마음을 완벽히 사로잡았다. 순탄치 않은 좌충우돌 멕시코 여정에서 수준급 외국어 커뮤니케이션 실력과 이광수, 도경수와의 남다른 티격태격 케미스트리로 대중적 호감도를 높였다.여기에 2025 김우빈 팬미팅 ‘Woobin's Diary’를 통해 약 5년 만에 오프라인으로 팬들과 직접 만나 소중한 시간을 보냈는가 하면, 지난 6월 예술의전당 한가람미술관에서 열린 ‘캐서린 번하드전(展): Some of All My Work’의 스페셜 오디오 가이드 녹음에 참여해 소아암 환우들을 돕는 목소리 재능기부로 전시의 깊이를 더하기도 했다.뿐만 아니라 김우빈의 고급스럽고 신뢰감 있는 이미지는 광고계에도 ‘김우빈 효과’를 불러 모았다. 패션, 외식, 커피, 조선업, 교육 등 산업군을 불문한 다양한 브랜드의 얼굴로 발탁되며 ‘광고계 톱티어’ 입지를 굳힌 김우빈. 최근에는 한국기업평판연구소가 발표한 ‘2025년 12월 배우 브랜드평판’에서 압도적인 수치로 1위를 기록하며 신뢰도와 화제성을 입증했다.이렇듯 김우빈은 드라마와 예능, 광고를 종횡무진하는 바쁜 행보로 올 한 해를 다채롭게 채웠다. 이름만으로도 신뢰감을 주는 배우 김우빈이 또 어떤 모습으로 대중을 만날지 그의 2026년 차기작 활약이 기대를 모은다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr