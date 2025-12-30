19살차 박서준과 ♥핑크빛 있었다더니…'56세' 엄정화, 11년 만에 깜짝 소식 알렸다 ('경도를')

사진제공=JTBC

2014년 박서준(37)과 '마녀의 연애'에서 로맨스 호흡을 맞췄던 배우 엄정화(56)가 ‘경도를 기다리며’에 특별출연했다.엄정화는 지난 28일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘경도를 기다리며’ 8회에서 동운일보 패션지 편집장 김가을 역으로 깜짝 등장했다.‘경도를 기다리며’는 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도(박서준 분)와 서지우(원지안 분)가 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공의 아내로 재회해 짠하고 찐하게 연애하는 로맨스 드라마.이날 방송에서 에필로그에 깜짝 등장한 엄정화는 경도의 사수이자 동운일보 연예부 부장 진한경(강말금 분)과 티격태격하는 ‘찐친 케미스트리’를 보여줘 강렬한 인상을 남겼다. 디자이너 벨라 진의 행방을 파악해 달라는 한경의 부탁에 겉으로는 투덜거리며 틱틱대는 모습을 보였지만, 결국 최선을 다해 도움을 주는 츤데레 면모로 극에 유쾌한 활력을 불어넣었다.특히 현실감 넘치는 호흡과 안정된 대사 처리, 특유의 리듬감 있는 연기로 캐릭터의 매력을 배가시키며 특별출연 이상의 존재감을 입증했다. 짧은 분량에도 장면의 밀도를 높이며 극에 새로운 재미와 생기를 더한 그는 작품의 몰입도를 높이는 임팩트 있는 활약으로 ‘특별출연의 좋은 예’를 남겼다.그동안 엄정화는 장르와 캐릭터의 경계를 넘나드는 다채로운 연기 행보로 오랜 시간 꾸준한 사랑을 받아왔다. 지난 9월 종영한 지니 TV 오리지널 드라마 ‘금쪽같은 내 스타’에서는 하루아침에 25년의 기억을 잃은 봉청자 역을 맡아 웃음과 눈물을 오가는 입체적인 연기로 캐릭터의 서사를 설득력 있게 완성했다. 섬세한 표현력으로 러블리한 매력과 진한 여운을 동시에 남긴 엄정화는 높은 화제성을 이끌며 작품의 중심축으로서 인기를 견인해 여전한 존재감과 흡인력을 증명했다.이어 엄정화는 새로운 스토리로 돌아오는 영화 ‘오케이 마담2’에서 주인공 이미영 역으로 다시 한번 관객과 만난다. 전작의 흥행을 이끈 엄정화는 이번 작품에서 초호화 크루즈에서 벌어지는 의문의 사건에 휘말리며 열정적이고 짜릿한 코믹 액션을 선보일 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr