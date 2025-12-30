사진=곽튜브 SNS

여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 체력 관리에 한창인 근황을 전했다.곽준빈은 지난 29일 자신의 인스타그램에 "노력은 우리를 더 강하게 만든다. 기어이 런닝클럽까지 찾아감"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 곽준빈이 만화가 겸 방송인 기안84와 함께 체력 단련장에 있는 러닝머신에서 땀을 흘리고 있는 모습. 결혼식 준비로 17kg 감량을 알려 동안 외모라는 극찬까지 받았던 곽준빈은 이후 꾸준한 러니에도 복근이 보이지 않는 몸매를 보여줘 눈길을 끌었다.한편 곽튜브는 지난 10월 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 비공개로 결혼식을 올렸다. 사회는 전현무, 축가는 다비치가 맡았다. 아내는 곽튜브보다 5살 연하로, 공무원으로 재직 중인 것으로 알려졌다. 곽튜브는 당초 내년 결혼을 계획했으나 아내의 혼전임신으로 식을 앞당겼다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr