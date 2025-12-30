사진=로제 SNS

그룹 블랙핑크 로제가 미국 영화 사이트 TC캔들러(TC Candler)가 선정한 2025년 세계에서 가장 아름다운 여성 정상에 올랐다.현지 시각 28일, TC캔들러는 공식 유튜브 채널을 통해 발표한 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴 100(The 100 Most Beautiful Faces of 2025)’ 순위에서 그룹 블랙핑크 멤버 로제가 여성 부문 1위를 기록했음을 알렸다. 로제는 지난해 10월 가수 브루노 마스와 협업한 곡 ‘APT(아파트)’가 글로벌 음악 시장에서 흥행에 성공하며 대중적 인지도를 높인 바 있다.이번 조사에서는 다수의 K팝 아티스트가 상위권에 포진했다. 그룹 에스파 멤버 카리나가 8위, 가수 지수가 11위에 이름을 올렸으며, 가수 쯔위(20위), 가수 리사(22위), 가수 전소미(24위), 가수 장원영(26위) 등이 100위권 내에 포함됐다. 지난 2014년과 2015년 연속 1위에 안착했던 가수 나나는 올해 18위를 마크했다.함께 공개된 ‘세계에서 가장 잘생긴 얼굴 100(The 100 Most Handsome Faces of 2025)’ 남성 부문에서는 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔가 7위에 올라 한국 연예인 가운데 가장 높은 순위를 나타냈다. 뷔는 2017년 1위를 기록한 이후 매년 상위권에 지속적으로 머물고 있다.그 뒤를 이어 그룹 엔하이픈 멤버 니키(10위), 가수 정국(14위), 그룹 스트레이키즈 멤버 현진(18위), 가수 차은우(33위) 등이 순위권에 안착했다.TC캔들러는 1990년부터 매년 전 세계 인물을 대상으로 ‘가장 아름다운 얼굴’과 ‘가장 잘생긴 얼굴’ 100인을 선정해 발표하고 있다. 해당 순위는 글로벌 팬들의 투표와 추천 결과를 바탕으로 집계되는 것으로 알려졌다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr