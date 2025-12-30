사진=이시영 유튜브 채널

사진=이시영 SNS

배우 이시영이 캠핑장 민폐로 고개 숙인 가운데, 누리꾼들이 그의 유튜브 채널 속 캠핑 영상에 질타를 쏟아내고 있다.앞서 최근 캠핑 관련 온라인 카페에는 평소 배우 이시영과 캠핑을 즐기는 크루들이 주변 사람들에게 피해를 끼쳤다는 글이 올라왔다.해당 글에는 지난 22일 양평 중원계곡 캠핑장을 다녀왔다는 한 누리꾼 A씨가 "굉장히 젊은 분들이 자유분방하게 다녔다. 스피커에서는 노래도 흘러 나왔고 한 분은 상의를 탈의한 채 이리저리 돌아 다녔다. 캠핑장이 아닌 워크샵 혹은 대학생들 MT촌 같았다"고 적었다.A씨는 "마이크로 누군가 진행을 하고 자기들끼리 1팀, 2팀 나눠서 노래 전주를 듣고 제목을 맞추는 게임을 했다"며 "진행자의 목소리와 정답을 외치는 사람들의 비명소리 등을 저희 텐트 내부에서 생생하게 들을 수 있었다"고 상황을 설명했다.A씨는 "5세 아이와 같이 온 저희 가족은 엄청난 스트레스로 인해 이미 멘탈이 나가 있었고, 캠핑장 측에서는 제지를 하지 않았다"고 말했다. 그러면서 "블루투스로 켠 시끄러운 음악은 저희 텐트에도 생생히 들려 따라 부를 수 있었을 정도였다. 이번을 계기로 정신적 타격이 너무 심해 두 달 정도 캠핑을 쉬기로 했다"고 전했다.다른 이용자 B씨 역시 "이 사람들 2일차 밤에도 똑같이 떠들었다"며 "이시영 배우 본인이 그렇지 않았더라도 관계자들의 이런 행동이 이미지에 타격을 입힐 수 있다는 걸 자각해야 하지 않나 싶다"고 지적했다.이에 누리꾼들은 이시영의 유튜브 채널 '뿌시영' 속 '출산 전 마지막 캠핑'이라는 영상에 "참 요란하게도 산다", "캠핑장 진상짓 소문듣고 왔습니다. 가관이네", "사과문도 변명과 핑계만 잔뜩 써놓고 이모티콘이라니. 참 이기적인 인간" 등 비난의 목소리를 냈다. 한 누리꾼은 "가원중학교 다닐 때도 볼만 했지"라며 이시영의 학창시절을 언급하기도 했다.영상 속에는 이시영과 캠핑을 즐기고 있던 사람들이 한낮에 숨바꼭질 술래를 정하고 있었다. 이들은 편을 나눈 후 박수를 쳤고, 밖에서는 노래가 나오고 있었다. 다만 이들 외 주변 이용객은 파악되지 않았다.캠핑장 피해 논란 발생 6일 전 해당 영상에는 "이시영님, 캠핑장 통대관하시고 떠들면서 노시는 건가요. 다른 일반 고객들도 좀 생각해주세요. 양평 얘기 듣고왔는데 실망스럽습니다. 여기는 카라반이니 이해하는데요, 캠핑장에는 매너타임이란 것이 있습니다"라는 비판의 댓글이 달려 눈길을 끌었다.논란 후 이시영은 자신의 인스타그램 스토리에 "캠핑장에서 불편하셨던 분께 죄송하다"며 "그날 예약한 팀이 저희밖에 없다고 하셔서 자유분방하게 캠핑을 즐겼던 것 같다"고 설명했다. 이어 "저는 둘째 때문에 오후 늦게 갔다가 몇 시간 후 집에 먼저 돌아가서 자세한 상황을 몰랐다. 매너 타임을 중요하게 생각하는데 죄송하다"고 사과했다.이시영은 올해 둘째 임신 중 캠핑은 물론 오토바이 탑승과 등산, 마라톤 참가 등 파격 행보로 누리꾼들을 놀라게 했다. 또 최근에는 해외 여행 중 식당 내 비매너 행위, 생후 17일 된 딸을 '오너먼트'(장식품)라는 단어에 비유하는 등 여러 논란이 일었다.한편 이시영은 요식업에 종사하는 비연예인과 2017년 결혼했으나, 8년 만인 올해 초 파경을 맞았다. 이후 지난 7월 "현재 임신 중"이라며 결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째를 준비한 사실을 알렸다. 이시영은 이혼 후 배아 냉동 보관 폐기 시점이 다가오자 배아를 이식을 받기로 결정했고 지난달 4일 딸을 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr