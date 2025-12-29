사진제공=티빙

사진제공=티빙

티빙(TVING)이 KBO 리그를 대표하는 에이스 임찬규의 그라운드 밖 리얼한 일상을 담은 오리지널 예능 '야구기인 임찬규'의 메인 예고편을 공개했다. 여행, 육아부터 분식집 운영까지 예측불허 상황에 놓인 임찬규의 모습이 웃음을 선사한다.오는 1월 12일 첫 공개되는 티빙 오리지널 '야구기인 임찬규'는 그라운드 위에서는 누구보다 진지한 승부사지만, 알고 보면 넘치는 끼와 입담을 소유한 임찬규의 비시즌 활약상을 담은 리얼 버라이어티 예능이다. 이번에 공개된 메인 예고편은 "팬들을 위해 준비한 8개의 선물"이라는 테마 아래, 다채로운 '부캐(부캐릭터)'로 변신한 임찬규의 좌충우돌 도전기를 담아내 이목을 집중시킨다.공개된 영상 속 임찬규는 이정후 선수가 인정한 "KBO 독보적 캐릭터"이자 자타공인 '돌+I'다운 예능감을 유감없이 발휘한다. 야구 시즌이 끝난 11월, 손아섭 선수와 함께 떠난 제주도 여행기가 시선을 사로잡는다. 오픈카를 타고 여유를 만끽하던 임찬규는 제주의 현무암을 보고 당당하게 "석회암"이라고 외치는 엉뚱한 허당기를 발산, 손아섭과 하루 종일 투닥거리는 '환장의 티키타카'를 선보인다.뿐만 아니라 '휘문고 VS 서울고'의 자존심을 건 모교 대결, 동물 귀 머리띠를 쓴 채 진행하는 '혹독한 멘탈 코칭', 그리고 "야구보다 어렵다"며 임찬규의 영혼을 가출하게 만든 '아이 셋 육아' 등 예측불허 상황들이 연이어 펼쳐진다. 여기에 특별 게스트들과 함께한 토크쇼와 직접 요리에 나선 '찬규 분식'까지 더해져, 야구 팬들의 무료한 비시즌을 달래줄 풍성한 볼거리를 예고했다.인간 임찬규의 유쾌하고 진솔한 매력을 '풀코스'로 담아낸 티빙 오리지널 야구기인 임찬규'는 오는 1월 12일 티빙에서 공개된다.임찬규는 2011년 LG 트윈스에 입단해 꾸준히 선발 로테이션을 지켜온 투수다. 그는 프로골퍼 손새은과 열애 중이다. 손새은은 걸그룹 에이핑크 출신 배우 손나은의 동생으로, 2017년 KLPGA에 입회하며 프로 골퍼로 데뷔했다. 두 사람은 결혼설이 있기도 했지만 임찬규는 "올해 결혼한다는 소식은 사실이 아니다. 정해지면 알려드리겠다"고 해명한 바 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr