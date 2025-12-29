191cm 문짝남이라더니 얼굴도 비현실적이네…'박서준 소속사' 문상민, 연하남의 정석

사진제공=어썸이엔티

박서준이 소속되어 있는 어썸이엔티 소속 배우 문상민이 191cm의 우월한 피지컬과 성숙한 분위기를 자아냈다.29일 소속사 어썸이엔티는 문상민의 매거진 ‘싱글즈’ 1월호 화보 비하인드 컷을 공개했다. 공개된 사진 속에는 부드러우면서도 단단한 눈빛과 여유로운 미소, 자연스러운 제스처까지 문상민의 다채로운 매력이 고스란히 담겨 A컷 못지않은 비하인드 컷을 완성했다.문상민은 니트와 셔츠를 입은 각각의 사진에서 아련한 무드를 자아내며 잔잔하면서도 고요한 설렘을 전했다. 추운 겨울을 잊게 만드는 따뜻한 분위기에 다정한 눈빛을 더해 ‘연하남의 정석’을 보여줬다.이어지는 사진에서 문상민은 고즈넉한 한옥을 배경으로 또 다른 매력을 발산했다. 슈트를 착용한 문상민은 전통적인 공간과 대비되는 모던하고 세련된 스타일링으로 보는 이들의 시선을 사로잡는가 하면, 팬들 사이에서 ‘문짝남’으로 통하는 만큼 우월한 피지컬을 자랑하며 여심을 녹였다.문상민은 드라마 ‘슈룹’, ‘웨딩 임파서블’, ‘새벽 2시의 신데렐라’ 등 다양한 작품을 통해 차근차근 필모그래피를 쌓아가며 주연 배우로서의 존재감을 입증해 왔다. 현재 KBS ‘뮤직뱅크’ 메인 MC로 활약 중이며, 최근에는 ‘2025 KBS 가요대축제 글로벌 페스티벌’ 진행까지 완벽히 소화하는 등 다재다능한 면모를 드러내고 있다.문상민은 오는 1월 3일 첫 방송을 앞둔 KBS2 새 토일드라마 ‘은애하는 도적님아’에서 주인공 도월대군 이열 역으로 시청자들과의 만남을 앞두고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr