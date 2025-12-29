사진=텐아시아DB

황신혜의 친딸로 알려진 배우 이진이가 바로엔터테인먼트와의 전속 계약을 마무리했다.29일 텐아시아 취재 결과, 이진이와 바로엔터테인먼트간 전속계약이 최근 끝났으며 양측은 이를 연장하지 않기로 했다. 바로엔터테인먼트는 변우석, 공승연, 이유미, 이채민, 진구 등 다수의 인기 배우들이 소속된 연예기획사다.이진이는 지난 2021년 3월 바로엔터테인먼트와 전속계약을 맺었다. 모델 겸 배우로 활동 중인 그는 2016년 SBS 드라마 '미스터리 신입생'에서 주연으로 데뷔한 이후 꾸준히 작품 활동을 이어오고 있다. 최근에는 JTBC 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'에 출연해 안정적인 연기를 선보였다. 내년 방송 예정인 MBC 금토드라마 '그래, 이혼하자'에 출연을 확정하며 차기작 소식도 전했다.한 업계 관계자는 "황신혜의 딸이라는 수식어로 먼저 대중에게 각인됐지만, 이후 여러 작품을 통해 배우로서의 입지를 차근차근 넓혀가고 있다"며 "앞으로의 행보에 대한 기대가 크다"고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr