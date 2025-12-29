에스파 카리나, 같은 그룹 다른 팬사랑…데뷔 초 선물까지 간직 ('장도바리바리')[종합]

그룹 에스파 카리나가 평소 휴대하는 소지품을 공개하며 일상적인 면모를 보였다.
지난 28일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '[미방분] 좋아하는 게 왜 이렇게 많아? 카리나 캐리어 속 아이템 공개 | 장도바리바리 시즌3 EP.7'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상에서 카리나는 자신의 캐리어 안에 담긴 애장품들을 직접 소개하는 시간을 가졌다. 카리나는 안경 케이스에서 안경을 꺼내 보이며 "너무 생얼일 때 가리기 좋다"라며 "아마 지금은 안 어울릴 것 같긴 한데 모자에 마스크에 이 안경까지 쓰면 아무도 저를 못 알아본다"라고 전했다. 이어 "저도 거울 보면 '음? 누구?' 할 때가 있을 정도"라고 덧붙이며 농담을 건넸다.
평소 독서 습관에 대해서도 설명했다. 그는 북 커버를 보여주며 "좋아하는 북 커버인데, 항상 책을 두 권 정도는 들고 다닌다"라며 "책을 읽을 때마다 책마다 하나씩 책갈피 하는 걸 좋아한다. 또 공룡을 좋아해서 브라키오사우루스 책갈피를 해놓았다"라고 상세히 기술했다.
팬에게 받은 선물에 대한 애정도 나타냈다. 카리나는 필사 노트를 꺼내며 "데뷔 초반에 처음 미국 갔을 때 공항에서 팬이 주신 노트다. 독후감도 있고 조금씩 쓰고 있다"라고 밝혔다. 또한 다양한 종류의 엽서를 공개한 카리나는 "조그마한 소품들을 좋아한다. 지인 중에 생일이 있으면 무조건 쓴다. 멤버들이나 가족, 스태프분들, 매니저 언니들에게 많이 써 주려고 노력한다"라며 주변 지인들을 챙기는 평소 습관을 언급했다. 이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
지난 28일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '[미방분] 좋아하는 게 왜 이렇게 많아? 카리나 캐리어 속 아이템 공개 | 장도바리바리 시즌3 EP.7'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상에서 카리나는 자신의 캐리어 안에 담긴 애장품들을 직접 소개하는 시간을 가졌다. 카리나는 안경 케이스에서 안경을 꺼내 보이며 "너무 생얼일 때 가리기 좋다"라며 "아마 지금은 안 어울릴 것 같긴 한데 모자에 마스크에 이 안경까지 쓰면 아무도 저를 못 알아본다"라고 전했다. 이어 "저도 거울 보면 '음? 누구?' 할 때가 있을 정도"라고 덧붙이며 농담을 건넸다.
평소 독서 습관에 대해서도 설명했다. 그는 북 커버를 보여주며 "좋아하는 북 커버인데, 항상 책을 두 권 정도는 들고 다닌다"라며 "책을 읽을 때마다 책마다 하나씩 책갈피 하는 걸 좋아한다. 또 공룡을 좋아해서 브라키오사우루스 책갈피를 해놓았다"라고 상세히 기술했다.
팬에게 받은 선물에 대한 애정도 나타냈다. 카리나는 필사 노트를 꺼내며 "데뷔 초반에 처음 미국 갔을 때 공항에서 팬이 주신 노트다. 독후감도 있고 조금씩 쓰고 있다"라고 밝혔다. 또한 다양한 종류의 엽서를 공개한 카리나는 "조그마한 소품들을 좋아한다. 지인 중에 생일이 있으면 무조건 쓴다. 멤버들이나 가족, 스태프분들, 매니저 언니들에게 많이 써 주려고 노력한다"라며 주변 지인들을 챙기는 평소 습관을 언급했다. 이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT