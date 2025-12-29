에스파 카리나, 같은 그룹 다른 팬사랑…데뷔 초 선물까지 간직 ('장도바리바리')[종합]

사진=유튜브 채널 'TEO 테오'

그룹 에스파 카리나가 평소 휴대하는 소지품을 공개하며 일상적인 면모를 보였다.지난 28일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '[미방분] 좋아하는 게 왜 이렇게 많아? 카리나 캐리어 속 아이템 공개 | 장도바리바리 시즌3 EP.7'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상에서 카리나는 자신의 캐리어 안에 담긴 애장품들을 직접 소개하는 시간을 가졌다.카리나는 안경 케이스에서 안경을 꺼내 보이며 "너무 생얼일 때 가리기 좋다"라며 "아마 지금은 안 어울릴 것 같긴 한데 모자에 마스크에 이 안경까지 쓰면 아무도 저를 못 알아본다"라고 전했다. 이어 "저도 거울 보면 '음? 누구?' 할 때가 있을 정도"라고 덧붙이며 농담을 건넸다.평소 독서 습관에 대해서도 설명했다. 그는 북 커버를 보여주며 "좋아하는 북 커버인데, 항상 책을 두 권 정도는 들고 다닌다"라며 "책을 읽을 때마다 책마다 하나씩 책갈피 하는 걸 좋아한다. 또 공룡을 좋아해서 브라키오사우루스 책갈피를 해놓았다"라고 상세히 기술했다.팬에게 받은 선물에 대한 애정도 나타냈다. 카리나는 필사 노트를 꺼내며 "데뷔 초반에 처음 미국 갔을 때 공항에서 팬이 주신 노트다. 독후감도 있고 조금씩 쓰고 있다"라고 밝혔다.또한 다양한 종류의 엽서를 공개한 카리나는 "조그마한 소품들을 좋아한다. 지인 중에 생일이 있으면 무조건 쓴다. 멤버들이나 가족, 스태프분들, 매니저 언니들에게 많이 써 주려고 노력한다"라며 주변 지인들을 챙기는 평소 습관을 언급했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr