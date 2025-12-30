박준형/ 사진=텐아시아 DB

박준형이 그룹 지오디 활동 시절 추억을 회상한다.오는 31일 방송되는 채널S '박장대소'(제작: SK브로드밴드) 최종회에서는 '박장 브로' 박준형-장혁이 고양시청 역도팀의 일일 매니저가 되어 '역도 영웅들'을 보필하는 현장이 공개된다.이날 '박장 브로'는 "일일 매니저가 되어 달라"는 첫 번째 '콜'을 받아 신청자와 직접 통화를 나눈다. 신청자는 "오늘 급한 일이 있어서 두 분께서 저희 선수들의 일일 매니저 역할을 해주시면 좋겠다"고 요청한다. 알고 보니 신청자는 고양시청 역도팀 코치로 그는 "지금 선수들이 부상 때문에 병원에 갔다. 재활 치료를 받고 나올 때가 되었으니 픽업부터 해 달라"고 부탁한다.잠시 후, 병원을 찾은 '박장 브로'는 '제2의 장미란'으로 유명한 박혜정 선수와 '남자 역도의 중심'인 진윤성 선수를 만나 "TV에서 봤다"며 반갑게 인사한다. 박혜정 선수는 "왓썹"이라며 친밀감을 표현하면서도 "왜 이렇게 늦게 오셨냐? 입 돌아갈 뻔 했다"라고 장난스럽게 받아쳐 시작부터 범상치 않은 케미를 발산한다. 직후 '박장 브로'는 고양시청 팀이 훈련하는 체육관으로 가서 일일 매니저 업무를 시작한다.역도 선수 관련 이해도가 거의 없는 박준형은 선수들에게 "매니저가 하는 일이 뭐냐? 선수들이 힘들어하면 옆에서 '할 수 있다'면서 얼굴 때려주고 격려하는 것 하면 되냐?"라고 '갑분 호랑이 코치'에 빙의한다. 모두가 빵 터진 가운데, 선수들은 자신들이 평소 마시는 '프로틴 음료'를 제조해 달라고 청한다. 이에 '박장 브로'는 선수들의 프로틴 음료 취향에 대해 묻는데, 선수들이 각양각색 주문을 하자 박준형은 "나 god 때는 점심에 중국집에서 메뉴 시킬 때 다 먹고 싶은 게 달라도 매니저가 '시간 없으니까 짜장면으로 다 통일해'라고 했는데"라며 라떼 시절 매니저와의 추억을 소환해 현장을 웃음바다로 만든다.'박장 브로'는 탄마(탄산마그네슘) 가루 채우기에도 나서는데, 이때 박준형은 어설픈 손동작으로 탄마 가루를 바닥에 흘린다. 이를 본 박혜정 선수는 "여기가 제가 훈련하는 자리다. 이따 청소 좀 해주셔야 할 것 같다"고 해 박준형을 뜨끔하게 만든다.채널S '박장대소'는 오는 31일 오후 8시 50분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr