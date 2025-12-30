사진=MBC
박나래와 신인 시절부터 함께해 절친한 관계라고 알려진 장도연이 겸손함을 강조했다. 앞서 박나래는 이달 초 전 매니저들 갑질 의혹, 불법 의료 시술 논란에 휩싸이며 방송 중단 및 여러 프로그램에서 하차했다.

29일 '2025 MBC 방송연예대상'이 29일 오후 상암동 MBC 공개홀에서 열렸다. 그런 가운데 장도연이 대상 후보에 해당하는 올해의 예능인상을 받았다.
'태어난 김에 세계일주'와 '라디오스타'를 통해 처음으로 올해의 예능인상을 받으며 대상 후보로 이름을 올린 장도연은 "포토타임 때 유세윤 씨가 대상 후보로 저를 꼽더라. 말이 안 된다. 새로운 조롱이라고 생각했다"며 "주시지도 않을 거지만 저도 안 받을 거다. 말이 안 된다"고 선을 그었다.

이어 그는 "'태계일주'도 힘들게 찍은 프로그램인데 저는 앉아서 하고, '라디오스타'도 얼마나 많은 분이 갈망한 자리인지 매주 체감한다"며 "새해에는 더욱 노력하고, 모든 게 운이라 생각하지만 운 닿을 때까지 노력하겠다. 새해에는 무탈하고 무사하시길 바란다"고 말했다.

장도연은 또 "요즘 '삼국지'를 읽고 있다. 겸손하지 않으면 다 죽더라"며 "무서운 예능 판에서 살아남기 위해, 아버지가 늘 하신 말씀처럼 겸손하게 살겠다"고 다짐했다.

