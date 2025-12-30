사진=MBC

기안84가 '2025 MBC 방송연예대상' 유력 대상 후보로 꼽히는 가운데, 올해의 예능인상을 받으며 경쟁 구도를 언급했다.29일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서는 전현무와 장도연의 진행으로 '2025 MBC 방송연예대상' 시상식이 열렸다.이날 올해의 예능인상 트로피를 받은 기안84는 "좋은 상 주셔서 감사하다. MBC에서 프로그램을 많이 해서 주신 상이라고 생각한다"며 "올해는 말을 조심스럽게 하게 된다. '나 혼자 산다' 작가, PD 모두 고생 많았다. 살다 보면 좋은 날이 오지 않을까 싶다"고 소감을 밝혔다.이어 "'태어난 김에 세계일주'는 마지막이었다. 굉장히 고생하는 프로그램인데 함께해준 멤버들에게 감사하다"고 말한 기안84는 "'극한84'는 더 고생했다. 현재 방영 중인데 마지막에 북극까지 뛰러 간다. 북극 편은 정말 재미있다. 많은 사랑 부탁드린다"고 덧붙였다. 그러면서 "2026년은 품고 있는 야망, 원하는 꿈을 꼭 이루는 한 해가 되길 바란다"고 말했다.대상 가능성을 묻는 말에는 "받을 수 있을 것도 같기도 하고"라고 답해 웃음을 자아냈다. 그는 "프로그램을 많이 하면 가능성이 올라가더라. 전현무 형은 당연히 힘들 거라고 생각한다. 그리고 김연경 선수 프로그램을 재미있게 봤다. 유재석 형도 계시기 때문에 수상자는 모르겠다"고 언급했다.당초 'MBC 방송연예대상'은 전현무, 장도연, 키의 3인 체제로 진행될 예정이었다. 그러나 키가 이른바 '주사 이모' 논란에 휘말리며 활동을 중단하면서 시상식에서도 하차했다. 매년 화려한 의상으로 시상식의 분위기를 이끌었던 박나래 역시 모습을 드러내지 않았다. 박나래는 매니저 갑질 의혹과 함께 '주사 이모' 논란의 중심에 선 인물로 거론되고 있다.전현무 또한 과거 이동 중인 차 안에서 링거를 맞는 장면이 공개되며 불법 의료 행위 의혹에 휩싸였다. 전현무는 이를 강하게 부인하며 최근 9년 전 차량 내 수액 투여 논란과 관련한 진료 기록을 공개해 해명에 나섰다. 해당 기록에는 발기부전 치료제인 '엠빅스'가 처방된 사실이 포함돼 이목을 끌었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr