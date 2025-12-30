사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

'조선의 사랑꾼' 전 국가대표 레슬링 선수 심권호가 모태솔로인 이유를 밝혔다.29일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 노총각 탈출에 성공한 심현섭이 청송 심씨 문중 '제2의 심현섭'으로 불리는 심권호 장가보내기 프로젝트를 시작했다.이날 심권호는 '53간 모태 솔로'라고 고백했다. 그는 "대학교 3학년 때 여자랑 처음 대화했다. 여자는 어떻게 해야 할지 모르겠다"며 이성과 의사소통 단계에서 이미 관계가 불가능하다고 털어놨다.제작진은 소개팅이 아닌 여성과 대화하는 기술부터 시작하자고 제안했고, 심현섭은 김윤경, 이지영, 김가란을 선생님으로 모셨다. 심권호는 쭈뼛거리며 입장하다가 "세 명 다 나온 거야?"라며 급 유턴해 웃음을 자아냈다.세 여성이 적극적으로 대화를 시도했지만, 심권호는 "얼굴 보고 얘기를 못 하겠다"면서 "소개팅, 미팅 한 번도 한 적이 없다. 1대1은 힘들다"고 털어놨다.'53세 모태솔로' 심권호는 연애 무경험에 대해 "내가 고백했는데, 거절당할까봐 무서웠다. 내가 키 작고 못났으니까"라고 털어놔 안타까움을 자아냈다.김윤경은 "저희가 도와주면 연애나 결혼에 골인하도록 노력하겠냐"고 물었고, 심권호는 "모르는 부분 배우는 걸 좋아한다"면서 적극적인 태도를 약속했다.심권호는 김가란과 생애 첫 여자와 장보기, 세 여성과 여자와 저녁식사 등 미션을 진행했다. 심권호가 김가란 요리를 도와주다가 약간의 손 스킨십이 발생하자, 심현섭은 "잘못하면 착각할 것 같은데"라고 걱정해 웃음을 선사했다.화기애애한 분위기에 심권호는 "이렇게 재밌게 논 적이 없다. 솔직히 어색할 것 같았는데, 분위기 같은 걸 이끌어주니까. 만나 뵙게 돼서 반갑다"며 미소를 지었다. 심현섭은 "금메달 딴 이후 밝은 얼굴 처음 본다"고 이야기했다.심권호는 뭐든 "내가 할게" 자세로 '준비된 신랑'이라는 평가를 받았다. "연금 얼마 받냐"고 묻자, 그는 "연금 상한선 없던 1999년까지, 대학 때부터 월 300~400만원 받았다"고 밝혔다. 30년 전 화폐가치를 현재로 환산하면 약 1000만원 정도라고 예측했다."진짜 내 재산은, 나만의 확고한 레슬링 기술"이라고 강조한 심권호는 "동영상으로 분석이 불가능하다. 내가 죽으면 내 기술은 없어지는 것"이라며 자부심을 드러냈다. 황보라는 "내 스타일이다"며 감탄했다.심권호는 "여성에게 좋아한다, 사귀자 이런 말을 해본 적이 없다. 고백이 겁나니까. 망칠 확률이 99%잖냐"면서 "메달 딴 후 인기가 생겼다. '저 여자분이 왜 나한테 오지?' 싶었다. 내가 아닌, 국가대표 심권호를 보고 오는 게 아닌가 싶었다"고 털어놨다.그러면서 "선수촌에 가면 나보다 키 크고 잘생기고 능력이 비슷하니까, 여자들은 그쪽으로 간다. 내가 힘들 게 여자랑 말 터놓고, 화장실 갔다 오면 내 자리가 없다"고 토로해 안타까움을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr