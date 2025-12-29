사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 딘딘이 '개념 연예인' 고충을 털어놨다.29일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 KBS2 예능 '1박 2일' 멤버 문세윤, 김종민, 딘딘이 출연했다.이날 딘딘은 2세 준비로 금주 중인 김종민을 위해 무알코올 와인을 먼저 시음했다. 그가 "알코올 없어! 혹시나 해서"라고 이유를 설명하자, 신동엽은 "오, 개념 연예인"이라며 박수를 보냈다.최근 딘딘은 '워크맨'에서 카페 점장에게 "월 1000만원 벌지 않아요?"라고 말한 이준을 보고, "연예인들이 화폐 가치가 없다"고 소신 발언하며 '개념 연예인'으로 등극했다.딘딘은 "세상 변화구 천지다. 이게 나한테 오는 공인 줄 알고 받으면 지뢰다. 미치겠다 그냥"이라고 토로했다.그는 한 PD와의 대화를 공개하며 "PD가 '딘딘 씨 너무 힘들겠어요, 연예인 너무 힘들어'라고 하더라. 이게 그대로 받아도 되나 싶었지만, '연예인이 힘든 게 뭐 있냐. 다 힘들죠'라고 했더니, '역시 개념 연예인'이라고 하더라. 역시 변화구였다. 지금 다 곱게 안 본다"며 고충을 털어놨다.신동엽은 "지금 딘딘이 '리틀 이경규' 같은 거다. 예전에 경규 형이 '양심 냉장고' 할 때, 차를 잠깐 정차한 것만으로도 '양심 냉장고 하시는 분이'라는 얘기를 들었다고 하더라. 진짜 돌아버리는 줄 알았다고 하더라"고 이야기했다.이에 공감한 딘딘은 "이경규 선배님이 '양심 냉장고'하다가 환멸 나서 일본으로 떠났다고 하더라. 너무 올바른 사람으로만 보니까, 실제는 그렇지 않은데. 이미지 탈피하려고 해외로 나갔다더라"고 전했다.딘딘은 "제가 너무 한순간에 개념 연예인이 됐다. 예전에는 숨만 쉬어도 싫다고 하더니"라면서 사소한 것부터 조심하고 있음을 드러냈다. 문세윤이 "월드컵 시즌이 온다"고 주의를 주자, 딘딘은 "월드컵은 대한민국이 우승이다"라고 외쳐 폭소케 했다.딘딘은 2022 카타르 월드컵 기간 중 한국 대표팀의 16강 진출 가능성에 대해 "좋은 성적 못 낼 것 같다"고 했다가 엄청난 비난을 받았다.그는 "'1박 2일' 할 때라 사람들이 날 엄청 좋아해주고, 무슨 말만 하면 '딘딘 소신 발언'이라고 해줬다. 월드컵 실언 이후 종민이 형 말을 떠올렸다. '풍선이 올라갈 때 가만히 있어야 한다'는 거다. 형은 '넌 그냥 풍선이고, 사람들이 하는 대로 가만히 있어라. 열심히만 하고, 뭘 억지로 하지 말라'고 했는데, 그게 뭔지 알겠다"고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr