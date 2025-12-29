사진 = '문별이다' 유튜브 채널 캡처

이미주가 화제가 됐던 자신의 갸루 분장에 대해 솔직히 소감을 밝혀 눈길을 끈다.마마무 문별이 운영하는 유튜브 채널 '문별이다'에서는 '별의 문단속 메리 크리스마스'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 문별의 연예계 절친들이 모여 크리스마스 파티를 즐기며 근황을 나누게 됐다. 이날 자리에는 미주를 비롯해 오마이걸 효정, 카라 영지, 레드벨벳 슬기가 함께 모여 화기애애한 분위기를 자아냈다.화제의 중심은 단연 이미주의 갸루 메이크업이었다. 이 메이크업은 온라인 상에서 크게 화제가 된 바 있다. 최근 자신의 채널에서 과감한 화장과 스타일링에 도전했던 이미주는 당시의 생생한 후기를 전했다.이미주는 가발을 쓰기 전후의 차이가 매우 컸다고 밝혔다. 이어 이미주는 짙은 코 쉐딩과 화려한 장식들 덕분에 거울 속 자신의 모습이 낯설어 본인조차 깜짝 놀랐다고 털어놨다. 이를 들은 문별은 처음 관련 사진을 접했을 때 미주인 줄 전혀 알아보지 못한 채 누구인지 궁금해했었다고 덧붙여 웃음을 유발했다.함께 자리한 다른 멤버들의 활발한 활동 소식도 이어졌다. 효정은 어느덧 1주년을 맞이한 라디오 진행 소식과 함께 예능 및 운동으로 가득 찬 바쁜 일상을 공유하며 모두의 축하를 받았다. 일본에서 꾸준히 카라 활동을 이어가고 있는 영지와 개인 채널 운영 및 아부다비 공연 등 글로벌 행보를 보이고 있는 슬기 역시 각자의 위치에서 최선을 다하고 있는 근황을 전하며 훈훈함을 더했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr