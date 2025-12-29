/ 사진제공=tvN

배우 이주빈이 안보현과의 핑크빛 호흡에 대해 언급했다.29일 tvN 새 월화드라마 '스프링 피버'의 제작발표회가 온라인으로 진행된 가운데 현장에는 배우 안보현, 이주빈과 연출을 맡은 박원국 감독이 참석했다.tvN 새 월화드라마 ‘스프링 피버’(연출 박원국 /극본 김아정 /기획 CJ ENM STUDIOS /제작 본팩토리)는 찬바람 쌩쌩부는 교사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 핫!핑크빛 로맨스다.이주빈은 극 중 마을 사람들의 궁금증과 호기심을 유발하는 고등학교 교사 윤봄 역으로 분한다. 작품에 출연하게 된 이유로 이주빈은 "대본을 받았을 때 정말 재밌다는 느낌이 들었다"며 "선재규 역할에 안보현이 캐스팅 됐다는 이야기를 듣고 합류하게 됐다. 이건 안보현만 할 수 있겠다는 기대로 촬영했다"고 밝혔다.상대역으로 만나게 된 안보현과의 호흡에 대해 이주빈은 "이번 작품에서 처음 만났는데 (안보현의) 연기에 자연스럽게 하다보니까 케미가 산 것 같다. 또 안보현이 애드립 왕이다. 그때 그때 예상치 못한 대사를 받아내면서 자연스러운 호흡이 이어진 것 같다"라고 자신감을 드러냈다.이에 안보현은 "봄이라는 캐릭터를 상상했는데, 이주빈을 보니까 표지에서 튀어나온 것 같았다. 연기하면서 호흡이 좋았다. 둘의 티키타카가 너무 재밌었다. 호흡이 잘 느껴질 것 같다"고 말했다.tvN ‘스프링 피버’는 오는 2026년 1월 5일(월) 저녁 8시 50분 첫 방송 된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr