/ 사진제공=tvN

/ 사진제공=tvN

배우 안보현이 배역을 위해 노력한 점에 대해 밝혔다.29일 tvN 새 월화드라마 '스프링 피버'의 제작발표회가 온라인으로 진행된 가운데 현장에는 배우 안보현, 이주빈과 연출을 맡은 박원국 감독이 참석했다.tvN 새 월화드라마 ‘스프링 피버’(연출 박원국 /극본 김아정 /기획 CJ ENM STUDIOS /제작 본팩토리)는 찬바람 쌩쌩부는 교사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 핫!핑크빛 로맨스다.안보현은 극 중 기상천외한 행동으로 마을을 들썩이게 만드는 요주의 인물 선재규 역으로 분했다. 앞서 문신 가득한 분장으로 화제가 됐었던 바. 이에 대해 안보현은 "지금까지 했던 작품이 웹툰 원작이 많았다. 싱크로율을 맞추려고 노력하는 편"이라고 입을 열었다.이어 그는 "열심히 운동하고 만화에서만 가능한 헤어 스타일도 했다. '남자 주인공이 저런 옷을 입어도 되나' 싶은 옷도 입으려 식단도 조절했다"고 밝혔다.그러면서 안보현은 작품을 위해 체중 증량을 했다며 "근육과 함께 찌우는 벌크업을 했다. 물리적인 시간이 부족해서 4~5kg을 단시간에 찌우는게 쉽지 않더라"고 고충을 털어놨다.tvN ‘스프링 피버’는 오는 2026년 1월 5일(월) 저녁 8시 50분 첫 방송 된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr