윤나무, 알고보니 가정 폭력 피해자였다…"가족 범죄 덮어서는 안 돼" ('프로보노')

사진제공=tvN

배우 윤나무가 슬픈 가정사를 고백했다.지난 27일, 28일 방송된 tvN 토일드라마 ‘프로보노’ 7, 8회에서 윤나무는 장영실 역으로 분해 묵직한 존재감을 발휘하며 극의 한 축을 단단히 지탱했다.7회에서 프로보노 팀원들은 강다윗(정경호 분)이 뇌물 수수 영상 협박으로 인해 팀에 합류하게 됐다는 사실을 알게 되며 크게 동요했다. 혼란에 빠진 팀 분위기 속에서 장영실은 “좋은 일을 하는 데 무슨 좋은 사람 자격증이 필요한 건 아니잖아요. 어찌 됐든 강 변호사님은 최선을 다해서 공변 일을 잘 해오셨어요”라는 말로 팀의 중심을 잡아주며 든든한 ‘기둥’ 역할을 해냈다. 윤나무는 담백한 말투와 진심 어린 눈빛으로 신뢰감을 더하며 누구나 믿고 따르고 싶은 장영실 캐릭터를 완성했다.사건 해결 과정에서는 직접 만든 앱을 활용하는 ‘천재 모멘트’도 펼쳐졌다. 장영실은 인터넷 트래픽 변화를 실시간으로 분석할 수 있는 앱을 통해 엘리야(정지소 분)의 영상이 업로드된 경로를 추적하며 결정적인 실마리를 제공했다. 평소 어리숙해 보이던 모습과 달리, 혼자서 앱을 개발할 정도로 뛰어난 능력을 지닌 ‘괴짜 변호사’임을 입증한 순간이었다.8회에서는 장영실의 충격적인 가정사가 드러났다. 의뢰인 송지혜가 삼촌에게 가정 폭력을 당했지만, 법적 처벌이 쉽지 않다는 이야기에 분노하던 장영실은 아버지에게 두 명의 부인이 있었고, 자신은 두 번째 부인의 자식이라는 사실을 털어놓았다. 말을 더듬을 때마다 아버지에게 폭력을 당해왔던 과거를 고백하며 안타까움을 자아냈다.그는 “그건 범죄였어요. 더 이상 가족이란 이름으로 범죄를 덮어서는 안 됩니다”라며 가정 내 폭력의 부당함을 단호하게 짚었고, 송지혜를 위해 재판을 끝까지 이어가겠다는 강한 의지를 드러냈다. 의뢰인을 위해 자신의 아픈 과거까지 꺼내 보이며 팀원들을 설득했다.윤나무는 복합적인 내면을 지닌 장영실 캐릭터를 설득력 있게 그려내며 극의 완성도를 높이고 있다. 숨겨졌던 가정사가 밝혀진 이번 회차를 통해 장영실의 서사에 대한 궁금증도 한층 깊어졌다. 향후 전개 속 윤나무의 활약에 기대가 모이는 이유다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr