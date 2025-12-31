사진=텐아시아DB

1984년생 가수 겸 배우 남규리가 신곡 '디셈버드림'으로 돌아온 가운데, 유튜브 구독자 5만 명 돌파를 기념해 구독자 애칭을 공개했다.28일 남규리 유튜브 채널 '귤멍'에는 'Ep.27 디셈버드림(December Dream) 뮤비 촬영 비하인드 | 드디어 구독자 애칭 발표'라는 제목의 영상이 공개됐다.남규리는 크리스마스를 앞둔 지난 23일 포근하고 따뜻한 겨울 위로송 '디셈버드림'을 발매했다. 화려한 연말 분위기 대신 유난히 길고 차가웠던 하루하루를 버텨온 이들의 마음을 조용히 어루만지는 곡으로, 공개 이후 많은 사랑을 받고 있다.세로형으로 제작된 뮤직비디오에서 남규리는 겨울 감성을 담은 총 8가지 콘셉트를 소화하며 시선을 끌었다. 쉴 새 없이 바뀌는 의상과 헤어, 메이크업을 완벽히 소화해 다채로운 매력을 선보였으며, 드레스부터 산타 복장까지 폭넓은 스타일링으로 마치 패션 화보를 보는 듯한 즐거움을 더했다.뮤직비디오 촬영을 마친 남규리는 "저의 진심이 담긴 촬영이었다. 이렇게 추운 겨울에 여러분께 따뜻한 곡을 들고 찾아갈 수 있어 너무 감사하다. 그래서 힘들지 않았다"고 소감을 밝혔다. 이어 "'디셈버드림'을 들으시고 소망하시는 일이 기적처럼 이루어지길 바란다"는 따뜻한 메시지도 덧붙였다.지난 6월 첫 브이로그 공개 이후 매주 일요일 남규리의 힐링 모멘트를 담은 콘텐츠를 선보여온 유튜브 채널 '귤멍'은 최근 구독자 5만 명을 돌파했다. 실버 버튼이 수여되는 10만 구독 달성을 다음 목표로 하는 가운데, 남규리는 이번 영상에서 구독자 애칭을 가사에 담은 라이브 버전 '디셈버드림'을 공개하며 팬들과의 유대감을 공고히 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr