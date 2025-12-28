사진 = 이청아 인스타그램

배우 이청아가 뉴욕에서 우아한 일상 사진으로 단번에 시선을 사로잡았다.최근 이청아는 자신의 인스타그램에 "Saint 로랑이 추억 그리고 마음은 뉴욕"이라는 멘트와 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 이청아는 뉴욕의 아트 북숍 진열대 앞에서 서적을 살피거나 직접 책을 꺼내 들여다보는 모습으로 담겼다. 브라운 톤의 롱 코트와 블랙 이너, 체인 스트랩 백 조합이 차분하면서도 세련된 분위기를 완성했다.아울러 안경을 쓴 채 진지하게 책에 집중하는 표정에서는 특유의 지적인 매력이 고스란히 드러난다. 컬러풀한 아트북과 오브제들 사이에서도 이청아의 절제된 스타일은 자연스럽게 중심을 잡으며 뉴욕의 감성과 조용히 어우러진다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "정말 우아하다" "고급져요 언니" 등의 반응을 보였다.1984년생으로 올해 나이 40세인 이청아는 2002년 영화 '성냥팔이 소녀의 재림'으로 데뷔해 올해 데뷔 21주년이 됐다. 또 이청아는 지난 6월 종영한 채널A 예능 '하트페어링'에 MC를 맡아 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr